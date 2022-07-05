中基長壽科學與中華麥飯石訂合作協議
2022年07月05日 21:45
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中基長壽科學集團(00767)宣布，於7月4日，公司之全資附屬公司浤烽發展與中華麥飯石生命科技訂立合作開發市場合約。中華麥飯石和浤烽就在香港、深圳進行合作開發長壽醫學市場事宜，達成並同意遵照以下條款：
1. 中華麥飯石向浤烽分期提供不少於3,000萬港元合作營運資金款，首期金額不少於1,000萬元，中華麥飯石應於合約簽署生效的7個工作日內支付合同協定費用；
2. 中華麥飯石有權使用浤烽的場地，包括辦公室、實驗室設備及人員；
3. 雙方共同組建及營運聯合直銷團隊，以促進生物制品與基因檢測、細胞檢測等服務的銷售。
上述合約期限為2022年7月4日至2025年7月4日。
據通告披露，中華麥飯石是一間於2003年於香港註冊成立的有限公司，一直專注於麥飯石提取液的研發、麥飯石製品的生產及銷售，是國內唯一獨家以「中華」冠名的麥飯石公司。中華麥飯石與清華大學共同研發了超納米粉體技術，特殊物理抽溶技術及反滲透濃
縮技術，製成全球獨家的礦物元素補充劑，有效防止人類過早衰老及促進健康長壽。中華麥飯石致力發展創新藥物和醫療科技，致力於成為立足中國，輻射全球的領先醫藥企業。
公司相信，上述合作開發市場合約可進一步完善其全球長壽科學領域的布局，進一步提升集團在長壽醫學產業鏈的領先地位，長遠帶來穩定、持續增長收入。