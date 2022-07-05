中基長壽科學與中華麥飯石訂合作協議

1. 中華麥飯石向浤烽分期提供不少於3,000萬港元合作營運資金款，首期金額不少於1,000萬元，中華麥飯石應於合約簽署生效的7個工作日內支付合同協定費用；

2. 中華麥飯石有權使用浤烽的場地，包括辦公室、實驗室設備及人員；

3. 雙方共同組建及營運聯合直銷團隊，以促進生物制品與基因檢測、細胞檢測等服務的銷售。

上述合約期限為2022年7月4日至2025年7月4日。

據通告披露，中華麥飯石是一間於2003年於香港註冊成立的有限公司，一直專注於麥飯石提取液的研發、麥飯石製品的生產及銷售，是國內唯一獨家以「中華」冠名的麥飯石公司。中華麥飯石與清華大學共同研發了超納米粉體技術，特殊物理抽溶技術及反滲透濃

縮技術，製成全球獨家的礦物元素補充劑，有效防止人類過早衰老及促進健康長壽。中華麥飯石致力發展創新藥物和醫療科技，致力於成為立足中國，輻射全球的領先醫藥企業。

公司相信，上述合作開發市場合約可進一步完善其全球長壽科學領域的布局，進一步提升集團在長壽醫學產業鏈的領先地位，長遠帶來穩定、持續增長收入。