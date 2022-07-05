細價樓平貨湧現！天水圍指標屋苑4放盤呎價不足萬元

息魔嚇怕上車客，二手樓市交投銳減，業主紛紛減價「自保」，藍籌細價屋苑近日出現平價放盤。指標屋苑天水圍嘉湖山莊，目前有至少3至4個呎價低於一萬元的放盤。另沙田第一城亦重現叫價低於「5球」的放盤。

祥益林家倫表示，二手交投轉淡，個別業主開始調低叫價，嘉湖山莊目前已有數個呎價低於一萬元的放盤，大多是套三房大單位，其中樂湖居1座低層單位，實用面積約636方呎，早前叫價650萬元，剛降價至630萬元，每方呎叫價約9,906元。

踏入7月，屋苑暫只錄兩宗買賣，成交呎價亦低於萬元水平。如景湖居9座中低層B室，實用面積約630方呎，同屬套三房設計，剛以610萬元售，呎價約9,683元。

至於沙田第一城兩房單位，樓市高峰期間做價曾逾600萬元。美聯鄭志燿稱，該盤52座一個低層單位，實用面積約304方呎，於今年6月中以530萬元放售，剛減價32萬元，最新叫價498萬元，為項目入場單位，每方呎開價約16,382元。

該項目三房單位成交價跌勢明顯，個別跌至高位時的兩房價位。世紀21奇豐吳元利指，沙田第一城16座低層A室，實用面積約451方呎，放盤10個月，減價90萬元，以628萬元獲買家承接，呎價約13,925元。

大圍的文禮閣更現新低價。該行周淑萍稱，屋苑1座極低層F室，實用面積約641方呎，套三房間隔，劈價100萬元，剛售800萬元，呎價約12,480元。呎價料屬項目約3年低位。

新界其他上車屋苑都錄減價成交。世紀21奇豐陳偉康表示，粉嶺牽晴間5座低層H室，原先開價568萬元，放售約3個月，減至532萬元沽，呎價約13,854元，低市價約5%。

至於向來罕有的特色戶放盤，都只有劈價才獲承接。美聯吳志輝稱，荔枝角曼克頓山5座低層連平台戶，實用面積約496方呎，4月放盤，累減200萬元，剛以980萬元售，減幅約17%，呎價約19,758元，低市價約5%。

樓市新供應持續增加，租金受壓。市場消息透露，大埔白石角嘉熙1座高層B室，實用面積約833方呎，以每月2.4萬元租出，呎價約28.8元屬項目近年新低。