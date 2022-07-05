【晶片國產化】依隻「國之重器」今年上半年多賺5倍以上！

正當市場憂慮半導體行業增長神話不再，肩負內地半導體生產設備自主的中微半導體(滬︰688012)發盈喜，預計今年上半年扣除非經常性損益的股東應佔利潤介乎4.1億至4.5億元人民幣(下同)，按年激增5.65至6.3倍。

連台積電5納米製程生產線都過關的中微同時預計，今年上半年營業收入約19.7億元，按年增長約47.1%，增速按年加快10.3個百分點：新增訂單約30.6億元，按年增長約62%。該企稱，期內克服了疫情的不利影響，同時受益於設備市場發展及公司產品競爭優勢。

中芯對標台積電，而中微就對標在半導體產業鏈更加上游的泛林集團(Lam Research)和應用材料(Applied Materials)，這兩家美企主宰的晶圓刻蝕機，跟荷蘭ASML的光刻機一樣重要，只是市場偏向關注光刻機而已。

中微的創始人是現年78歲的尹志堯，這位長者18年前回國創業前，曾在應材和泛林擔任研發要職，成果現在卻成了美國封殺中國晶片自主的「撒手鐧」，而他自言這是「為國外作嫁衣」。雖說尹氏於美企任職的成果理應屬於美國，但其故事可見，中美兩個大國的科技交流早就「你中有我、我中有你」。