西南九龍大手客連掃7伙 屯門洋房4300萬高價沽出
2022年07月05日 22:03
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新盤市場頻頻出現大額成交。西南九龍有大手客入市連掃7伙，而屯門掃管笏亦有洋房以4,300萬元新高價沽出。豪宅交投增多，發展商亦加快推出特色大戶招標發售。
●維港滙II獲大手客斥1.6億元連購7伙
信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙II，周二(5日)錄得一組大手買家斥資約1.6億元連購7伙，為該期數項目涉及單位最多的交易。
信和置業執行董事田兆源指，上述成交單位為3A座19樓至23樓，26樓及27樓的A室，全屬實用面積826方呎的三房一套單位。成交價介乎2,256.9萬至2,400萬元，呎價約27,323至29,056元。整個維港滙系列項目至今累沽777伙，套現約110億元。
●啟德THE HENLEY 增設付款計劃 可提前入住單位
有發展商推出新付款方法吸客，恒基地產(00012)旗下啟德THE HENLEY 近日陸續交樓。據一手住宅物業銷售網，該盤更新部分價單，並增設4種付款方法，包括「換樓易」付款計劃、「換樓易」優惠按揭計劃、200天成交現金付款計劃 、200天成交優惠按揭計劃。
當中，「換樓易」付款計劃須於簽署臨時買賣合約時支付樓價5%，及後30日內支持樓價5%，其餘90%則於360日內支持。值得留意是，選擇上述「換樓易」付款計劃及優惠按揭計劃的買家，可繳付樓價5%許可費以提前入住單位，直至成交完成後，許可費會以「特別對消回贈」方式對消部分樓價餘額。
該盤同步上載銷售安排，周六(9日)起以先到先得形式合共發售155伙。當中，I期發售5伙，II期及II期分別發售78伙及72伙。
●日出康城凱柏峰I次輪暫收逾3,800票
信和置業(00083)、嘉華國際(00173)及招商局置地(00978)合作發展的日出康城凱柏峰I，將於周四(7日)開售238伙。信和置業執行董事田兆源表示，截至今(5日)晚上8時，項目第二輪銷售累積收逾3,800票，超額近15倍。他指，次輪銷售的票源當中，投資者比例由首輪約兩成增至現時約三成。該盤夥拍中原按揭為買家提供「置抵按揭存款相連」優惠。
●屯門兆康NOVO LAND設商場 預租率約70%
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康項目NOVO LAND第1A期部署本月出擊。新地代理總經理陳漢麟表示，樓盤將於月內推售，定價會參考區內指標新屋苑或同系元朗站The YOHO Hub。項目自設商場，並命名為NOVO Walk，預計於2024年中啟用。
新地代理租務副總經理孫雅茵指，NOVO Walk採用北歐風格設計，提供約40間商舖，樓面面積約5萬方呎，目前預租率約70%，呎租約70元起。商場提供的商店包括餐廳、便利店、超市及快餐店，另設幼稚園。
●恆大·珺瓏灣第1期洋房4,300萬新高價沽
有洋房以新高價獲承接。據項目成交紀錄冊顯示，中國恒大(03333)旗下公司福彩發展的屯門恆大·珺瓏灣「Emerald Bay」第1期，周二(5日)招標沽出洋房 A1，實用面積2,420方呎，為全盤面積最大，地下為客廳及飯廳，連接980方呎花園，1樓設有3間套房，2樓另設1間睡房及主人套房，對上為452方呎的天台。洋房連地庫的兩個車位以4,300萬元成交，呎價約17,769元，成交價再創項目新高。
●屯門NAPA周六招標發售1座洋房
會德豐地產旗下屯門NAPA上載銷售安排第169號，將於周六(9日)及下周二(12日)招標發售C1 號洋房，實用面積2,039方呎，三房間隔，連1,679方呎花園及585方呎天台。該洋房將於上述日子的下午2時招標及下午5時截標。
●西營盤63 POKFULAM頂層連天台戶周六起招標發售
九龍建業(00034)旗下西營盤63 POKFULAM，上載銷售安排第88號，落實周六(9日)起招標發售第1座32樓B室頂層連天台戶，實用面積1,291方呎，採三房連儲物室間隔，連58方呎平台及796方呎天台。招標期由7月9日至8月7日，期間每日上午11時招標，下午6時截標。
●大圍站柏傲莊III累錄210宗終止交易
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，自公布拆卸重建後，由去年6月底至今累計錄得210宗終止交易個案，料涉及的總銷售金額逾33.2億元，佔成交量845宗約24.8%。據項目成交紀錄冊顯示，該盤新近錄得的個案為8B座10樓F室，為實用面積359方呎，一房間隔，原本於去年6月以797.1萬元沽出，當時呎價約22,203元，惟交易已經終止。