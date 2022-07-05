西南九龍大手客連掃7伙　屯門洋房4300萬高價沽出

新盤市場頻頻出現大額成交。西南九龍有大手客入市連掃7伙，而屯門掃管笏亦有洋房以4,300萬元新高價沽出。豪宅交投增多，發展商亦加快推出特色大戶招標發售。

●維港滙II獲大手客斥1.6億元連購7伙

信和置業執行董事田兆源指，上述成交單位為3A座19樓至23樓，26樓及27樓的A室，全屬實用面積826方呎的三房一套單位。成交價介乎2,256.9萬至2,400萬元，呎價約27,323至29,056元。整個維港滙系列項目至今累沽777伙，套現約110億元。

●啟德THE HENLEY 增設付款計劃 可提前入住單位

當中，「換樓易」付款計劃須於簽署臨時買賣合約時支付樓價5%，及後30日內支持樓價5%，其餘90%則於360日內支持。值得留意是，選擇上述「換樓易」付款計劃及優惠按揭計劃的買家，可繳付樓價5%許可費以提前入住單位，直至成交完成後，許可費會以「特別對消回贈」方式對消部分樓價餘額。

該盤同步上載銷售安排，周六(9日)起以先到先得形式合共發售155伙。當中，I期發售5伙，II期及II期分別發售78伙及72伙。

●日出康城凱柏峰I次輪暫收逾3,800票

●屯門兆康NOVO LAND設商場 預租率約70%

新地代理租務副總經理孫雅茵指，NOVO Walk採用北歐風格設計，提供約40間商舖，樓面面積約5萬方呎，目前預租率約70%，呎租約70元起。商場提供的商店包括餐廳、便利店、超市及快餐店，另設幼稚園。

●恆大·珺瓏灣第1期洋房4,300萬新高價沽

●屯門NAPA周六招標發售1座洋房

會德豐地產旗下屯門NAPA上載銷售安排第169號，將於周六(9日)及下周二(12日)招標發售C1 號洋房，實用面積2,039方呎，三房間隔，連1,679方呎花園及585方呎天台。該洋房將於上述日子的下午2時招標及下午5時截標。

●西營盤63 POKFULAM頂層連天台戶周六起招標發售

●大圍站柏傲莊III累錄210宗終止交易