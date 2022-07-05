【產經評論】歐美通脹巨龍捲　亞洲解困須抱團

大國博弈疊加疫情不散和俄烏戰禍爆發，歐美通脹已瀕臨失控，除大幅加息收水外，並無更好對策，卻又惹來經濟衰退甚至大蕭條疑慮，更如一個巨型龍捲風正直撲亞洲地區。亞洲經濟體既要面對強美元下本幣持續貶值，觸發資金外流，又要應對進口物資價格持續飆升，民生政經的壓力四面八方而來，情況比1998年和2008年的金融危機更糟糕！若要解困，亞洲諸地得「圍爐抱團」，加強梳理內部供需的同時，致力擴大以本幣結算的地區經貿合作，減少依賴美元，盡量避免受西方的禍水牽引而深陷泥沼！

隨着美國圖猛力加息收水遏抑通脹，美元持續強勢，美匯指數昨更創逾20年新高；歐洲經濟則每況愈下，就連英德經濟都被能源危機拖得「半死」。歐美作為世界兩大主要經濟體，景氣展望如此惡劣，亞洲諸地更要好自為之。

可資源價格飆升、美元持續強勢，卻令亞洲貨幣普遍承壓，就連第二大經濟體的中國，人民幣今年亦走貶，其他如印度盧比、韓圜、泰銖、菲律賓披索等，匯率不是創歷史新低，就是逾多年最殘，各大央行須耗用外匯儲備來頂住本幣匯率，可外儲減少，正是歷次金融危機爆發前的先兆。

可幸中國物價仍尚算受控，且政府大力推動固定資產投資，並配以加大金融市場改革開放，下半年經濟有望適用「動態清零」下的「新冠周期」，有序復常。雖然近日豬價有回升的瞄頭，惟與之前控制煤價一樣，中國憑着體制優勢，相信有足夠能力實現主要物價穩定。

作為亞洲區增長龍頭，中國經濟大局趨穩，誠然是亞洲經濟的一支強心針，尤其見到上月亞洲諸地通脹不斷升溫，即使各大央行未來加大升息力度抗通脹，可本幣持續受壓，打擊消費，外部需求又不振，滯脹隨時降臨。設法加強主要物資供應管理和區內的經貿聯繫，激活需求，強化實體經濟，為金融系統穩定提供有力支持，就成亞洲諸地當務之急。

是故，見到被美國視為盟友的印度未有理會美方「勸告」，持續輸入廉價俄油，說明國家自身利益比美霸的「空頭支票」更重要。反觀歐洲就成了負面教材，在俄烏事件上甘被美國政治綑綁，結果遭能源危機弄得萬劫不復！

西方經濟愈來愈差，這股「禍水」早晚要藉收割亞洲來填氹。亞洲諸地要避過風險，得主動加強地區經貿凝聚，《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)及《跨太平洋夥伴全面進步協定》(CPTPP)都是絕佳的合作平台，透過擴大本幣結算安排，為各地之間的金融交易建立安全網，降低因西方經濟衝擊導致的金融風險，而減少依賴美元帶來的貨幣多元化，將助各地走出疫情，支持經濟復甦。

身處這百年大局，亞洲諸地要逆境求存，就得求變。環顧世界大局，非美經濟體正發揮着穩定世界經濟的力量，而中國更可為亞洲區內經貿和金融發展提供可靠的基石。面對來自西方的極端經濟寒風，亞洲諸地得抱團取暖，積聚力量，互助協作，共同強化亞洲經濟力量，則世界經濟東升西降，絕非虛言！