【能源戰】高盛估俄國7月「玩嘢」　天然氣價勢再飆

外媒報道，高盛集團呼應了德國官員的擔憂，認為俄羅斯向歐洲輸送天然氣的一條重要管道7月維護完成後，可能也不會恢復滿負荷運行。

北溪1號(Nord Stream 1)管道將於7月11日至21日期間關閉以進行維護，這將使最近幾周以來價格已經飆升的天然氣市場變得更加吃緊。鑑於莫斯科方面已經將通過這條管道輸送的天然氣降至輸送能力的40%，因此任何延長暫停供應的行動都將嚴重損害歐洲為冬季補充庫存的努力。

高盛指出，最初假設北溪1號管道在維護之後會完全恢復供氣，但不再認為這是最可能的情況。高盛以供應風險上升為由，上調了一直到明年的歐洲天然氣價格預測。

歐洲正面臨幾十年來最嚴重的能源危機。由於入侵烏克蘭導致俄羅斯與各國關係緊張，對歐洲最大的天然氣出口國俄羅斯減少了天然氣供應。歐洲基準天然氣價格正處於近4個月最高水平，在各國競相補充庫存之際，一些大型公用事業公司已經在向政府尋求援助。

國際能源機構(IEA)周二警告，由於俄羅斯「行動的不可預測性」，俄羅斯完全切斷供應的可能性「不能排除」。

雖然高盛認為，俄羅斯完全停止供應的可能性不大，因為這將大幅減少對莫斯科來說至關重要的收入，但該行還是將第三季基準天然氣期貨價格預測上調至每兆瓦時153歐元。高盛還表示，在北溪管道輸送天然氣的「最壞情況下」，價格可能突破200歐元。