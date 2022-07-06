東方日報B1：貿戰現轉機 中國與美對話

中美貿易戰4周年前夕，中美全面經濟對話中方牽頭人、國務院副總理劉鶴應約與美國財長耶倫周二進行視頻通話，加上受惠關稅的美企代表首個反映意見關鍵日期同日結束，為貿易戰埋下轉機的伏線。然而，中方從不望天打卦，同時梳理內部供需，積極施政穩經濟，以走出疫情陰霾，力避捲入歐美衰退漩渦。據報國家基礎設施投資基金有望近期設立，料規模達5,000億元人民幣。中國人民銀行金融穩定局更力爭把高風險金融機構數量縮至200家內，致力維護金融穩定、力保經濟發展行穩致遠。

美國上屆政府對中國進口商品實施達4年的首批3,600億美元懲罰性關稅，於周三屆滿。事前傳出美國最快本周內宣布撤銷部分對華商品關稅，作為應對美國通脹飆升手段之一。換言之，看似作繭自縛的美國或更受惠撤華關稅，據巴克萊銀行預估，若完全取消關稅，對美國通脹的最大直接影響是一次過減少0.3個百分點。

惟綜觀分析，市場普遍不會過度預期取消關稅對雙方經濟的提振效果。外媒引述麥格理中國首席經濟學家胡偉俊稱，近年關稅對內地出口的負面影響有限，故料降低對華關稅也不會產生太大影響。實際上，對美國通脹影響也可能有限，以2019年為例，當年美國物價未見飆升。

距離劉鶴及耶倫兩人上次對話至今已逾8個月，今次劉鶴重申表達對美方取消加徵關稅和制裁、公平對待中國企業等問題的關切。中國商務部稱，雙方針對宏觀經濟形勢、全球產業鏈供應鏈穩定等議題交換意見，且一致認為加強中美宏觀政策溝通協調意義重大。

美國財政部就形容，這場會談「坦誠和具實質性」，但官方聲明未見關稅或制裁等字眼。耶倫僅關注俄烏戰爭對全球經濟的影響，以及中國非市場化的經濟行為等。中國外交部昨表示注意到上述有關中方行為的內容，強調說法與事實不符。

有輿論認為，美方說法只為「聲東擊西」，因其內部對華關稅問題分歧仍未調和。有別於耶倫，美國貿易代表戴琪上月指對華關稅是與中方協商的重要籌碼。據美國貿易法第301條，約600名受惠關稅的業界代表分別在昨日和8月22日前，可向美國貿易代表辦公室申請維持對華加徵關稅，意味除非有足夠多美企要求延長關稅，否則當局需重新審查措施。

相比美國急於為撤銷對華關稅覓共識，以外力協助國內降通脹，內地則正提升自強能力「自救」，這邊廂積極喊話促美取消關稅，另一邊廂對自身經濟復甦大計早有對策，在官方急救下，反映內地中小民營企業服務業景氣的財新中國6月服務業採購經理指數（PMI）錄54.5，創去年7月後高位，亦為今年2月後首次重上50盛衰分界線。財新智庫高級經濟學家王喆指，企業生產經營秩序逐步恢復，此前受疫情影響更大的服務業恢復勢頭更強。

人行金融穩定局局長孫天琦撰文稱，隨着經濟和金融周期起伏，不可避免會出現風險，既不要在經濟上行期盲目樂觀，也毋須在下行期過度悲觀，內地有諸多戰略性有利條件，下一階段繼續防範化解金融風險，牢牢守住安全底線。為刺激基礎設施支出以重振經濟，外媒消息指，內地擬設立基礎設施投資基金，期限長達50年，計劃今季發行完成，同時中央財政會予以適當貼息。消息還透露，下季將開始發行2023年專項地方債的提前批次，規模或超過今年提前批出的1.46萬億元人民幣額度。