鄭勤龍：恒指短期內走勢或將先高後低

由卦象顯示，恒指走勢正處於《澤水困》變《雷地豫》之中，在易經，「水」性向下流，而「雷」則為震驚、震動和振奮，今「困」卦和「豫」卦帶有「水」和「雷」的元素，因此若將其意象應用於股市的預測上，便可引伸為高位或遇阻力。

承接上文預示指數在短期內的走勢或將先高後低的《風火家人》變《地雷復》卦，恒指上周三(29日)在22,125點開市，當日指數在高見22,289點後便轉勢連日回吐，周一(4日)指數在低見21,458點後見底回升，昨日大市升了22點，收報21,853點，可說是已應驗了可引伸為指數短期內或於特定的區界內上下波動居多的「家人」卦和「復」卦卦象。

「困」卦為易經「四大難卦」之一，《序卦》曰：「升而不已必困，故受之以困。」大意是指當某事情進升到極點，而升無可升的時候，便會到達一個困局。

「豫」卦的意義則有二個層面，一為豫樂、喜悅，二為預防。《繫辭傳》：「重門擊柝，以待暴客，蓋取諸豫。」柝是打更用的梆子，重門擊柝是指設置重重門戶和夜晚敲梆巡更，以提防暴客。若將其意象應用於股市上，則大有一種避險情緒的意味。顯示散戶仍然要警戒市場中的種種不利因素，隨時可發酵成使大市回吐的負面消息。

玄學金融家 鄭勤龍