陳錦興：創科實業短線有反彈空間...

創科本身消息面不算多，主要是炒業績為主。美國首季經濟收縮，第二季也多數疲弱，加上新屋動工轉弱，按揭利率持續上升，直接打擊其電動工具的業務。最近，管理層曾表示專業工具需求繼續強勁，Milwaukee在2022年將按年增長20%，惟與消費者相關的類別，包括DIY、戶外動力設備(OPE)，以及地板護理等就因高通脹而放緩。

整體而言，創科對全年實現收入增長10%仍具信心，預期毛利率繼續擴闊，顯示其推出新產品、維持高毛利率的能力強，未受經濟環境影響太大。過去，創科也經歷不同的經濟週期，公司都能持續成長，反映其經營韌性。

上半年創科股價跌47%，現時風險與回報已變得吸引。市場已調低其盈利預測，以反映消費者類產品增長遜預期。估計未來兩年複合增長為15%，現時預測市盈率約15倍，估值合理。在8月中公布中期業績前，料創科股價有反彈機會，可作短線部署。建議85港元吸納，上望100元，止蝕為78.0元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)