油價冧8%　港股黑期低水150點

●踏入亞洲時段，美匯指數升上106.38；港匯見7.8461；離岸人民幣(CNH)報6.7089；美元兌日圓處135.52；歐元弱見1.0262，英鎊報1.1948。金價處1,768.14美元。布油報104.84美元，紐油守100.94美元。比特幣跌不足1%，報2.01萬美元。道指期貨跌32點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水150點。

●道指早段最多曾跌742點，跌幅持續收窄，收報30,967點，跌129點或0.42%；標指最多曾跌逾2%，至尾市反覆轉升，收報3,831點，升6點或0.16%；納指收報11,322點，升194點或1.75%。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報21,685點，跌168點或0.77%。

●即月恒生指數夜期收報21,631點，跌74點，低水222點，成交29,899張。

●紐約8月期金收報每安士1,763.9美元，跌37.6美元或2.1%。

●美國白宮發言人Karine Jean-Pierre周二(5日)表示，美國仍在考慮對中國商品徵收關稅的選項，整體立場持開放態度，並強調總統拜登對進口關稅的立場可能會改變。

●美國白宮新聞秘書Karine Jean-Pierre周二重申，美國經濟並未陷入衰退，因為最近的數據表明，消費者支出和商業投資仍然強勁，而且高於疫情爆發前的水平。

●外媒報道，在挪威政府的介入下，挪威國家石油公司Equinor於當地時間周二凌晨開始的罷工結束，歷時不到一天。

●紐約8月期油收報每桶99.5美元，跌8.93美元或8.24%，創3月以來最大單日跌幅，為自5月11日以來首次收市跌穿100美元關。布蘭特9月期油收報每桶102.77美元，跌8.86美元或7.94%。

●外媒援引熟悉計劃的消息人士稱，在通脹飆升引發經濟衰退擔憂的情況下，歐洲央行決策者決心支持收緊貨幣政策。

●英國富時100指數收報7,025點，跌207點或2.86%；法國CAC指數收報5,794點， 跌159點或2.68%；德國DAX指數收報12,401點，跌372點或2.91%。