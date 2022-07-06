香港6月PMI降至52.4　產出與新訂單增長減慢　企業情緒悲觀

6月份標普全球香港特區採購經理指數(PMI)經季節調整後，由5月的54.9降至52.4，顯示香港私營經濟連續3個月擴張，惟增長率放緩。

標普全球市場財智經濟學家Laura Denman表示，隨着新增訂單與業務活動擴張減慢，香港私營經濟於6月增長放緩。同時，來自海外與內地的需求同時緊縮，反映整體訂單由本土市場支撐。由於前景不明朗因素增多，因此營商信心轉弱，採購活動萎縮。待疫情回穩、防疫政策鬆綁，將有助香港私營經濟反彈，惟下行風險仍在，包括投入品採購的通脹壓力尚未緩解。

報告顯示，企業受惠於防疫限制放寬，連續3個月提高生產，但在新冠疫情持續掣肘下，增長率明顯較5月回落。企業新接訂單量也連續3個月增加，但升幅比5月減慢。綜合而言，增長放緩主要受疫情的長期效應所致。新一波疫情衝擊着內地與海外市場，使海外需求重現緊縮，來自內地的新訂單更連續13個月下跌。

相對於此前兩個月的樂觀情緒，6月份的營商情緒轉吹淡風。最新一波疫情令信心減弱，為客戶以至整體私營經濟帶來不明朗影響，但由於積壓工作持續3個月增加，因此，企業繼續於第2季尾增聘人手。

價格方面，6月的整體投入成本再度上升，採購價格通脹攀至5個月高位。採購價格急升主要來自原材料及運輸成本飆升，加上薪資成本加重，令企業的成本負擔上升。為轉嫁部分成本予客戶，企業大幅調高產出價格。

此外，受訪企業表示，疫情再度干擾供應商表現，儘管拖延程度已見收斂，但供貨時間已連續14個月拉長。而新訂單增長減慢，令企業於年中減購投入品。至於採購庫存，則僅輕微上升。