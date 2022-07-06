王毅G20外長會晤布林肯　談中美關係俄烏戰事

二十國集團(G20)外長會議將於周四至周五(7至8日)在印尼峇里舉行。美國國務院周二(5日)宣布，國務卿布林肯屆時將與中國國務委員兼外長王毅在場邊會晤，預料主要談及中美關係、俄烏戰事等議題。中國外交部同日亦證實二人即將會面，是他們去年10月在意大利羅馬舉行的G20外長會議以來首次面對面會晤。

美國國務院在聲明中表示，布林肯將於周三至下周一(6至11日)出訪印尼峇里和泰國曼谷，在峇里出席G20外長會時會進一步承諾與國際夥伴合作，應對糧食能源供應短缺、俄繼續在烏發動戰爭、威脅國際秩序等全球性挑戰。除與王毅會晤外，布林肯亦有望與受邀與會的烏克蘭外長庫萊巴舉行場邊會談；但國務院發言人普萊斯表明，俄持續攻烏之際，現在不是布林肯與俄羅斯外長拉夫羅夫見面的好時機。

中國外交部周二晚公布，王毅在出席G20外長會議期間將應約與主要國家外長和地區組織代表舉行一系列雙邊會見；經中美雙方商定，王毅將在會議期間與布林肯會晤，就當前的中美關係和重大國際和地區問題交換意見。主管東亞及太平洋事務的美國助理國務卿康達(Daniel Kritenbrink)談及中美外長會談時，指出最重要是保持與中方溝通渠道暢通，以確保不會出現誤算，引發無心的衝突和對抗。