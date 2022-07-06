恒指跌逾200點　中石油及中海油挫4%

恒生指數低開75點後續跌，最多下跌234點，暫低見21,618點，最新仍跌逾210點或1%，至21,633點；國企指數亦跌83點或1.1%，報7,558點；恒生科技指數則倒跌32點或0.6%，報4,828點。主板成交暫逾460億港元。

藍籌股中，滙豐控股仍跌2.5%，建設銀行跌1.3%，友邦保險跌0.5%；而港交所倒升0.4%至372元，中移升0.2%。

「三桶油」未止跌，中國石油股份及中國海洋石油仍跌4%，中國石油化工跌幅擴大至1.7%。

ATMXJ普遍低走，京東跌4.4%，美團跌0.6%，騰訊跌0.3%，小米跌0.1%；而阿里巴巴升幅縮至1.3%。

【09:21】恒指跌不足百點 滙豐挫逾2% 阿里逆市漲3%

港股跟隨外圍向下，恒生指數低開75點或0.35%，報21,777點；國企指數低開18點或0.24%，報7,623點；恒生科技指數則高開6點或0.14%，報4,868點。主板成交暫約26.33億港元。

重磅股普遍下跌，滙豐控股跌逾2%，單隻拖位大市37點。港交所跌1.4%企365元，建設銀行跌近1%；而中移及友邦保險暫無升跌。

大型科網股個別發展，阿里巴巴漲3.3%至119元，支持大市56點。騰訊微升0.06%至349元，快手升1.3%，嗶哩嗶哩升2%；而小米則跌0.6%，在越南生產智能手機。美團跌0.25%，京東跌3.3%。

國際油價曾冧8%，紐油穿100美元大關；「三桶油」受壓，中國石油股份及中國海洋石油同挫4%，中國石油化工跌0.8%。