【高盛推介】美聯儲周三公布議息記錄 資金留意美股淡倉
2022年07月06日 10:41
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：美股周二(5日)假期後復市，3大指數個別發展，納指低開高走升194點；道指跌129點；標指低開後收市前反彈，微升6點。美聯儲於周三(6日)公布議息會議紀錄，早前主席鮑威爾指7月或會在加息0.5厘至0.75厘間選擇。而有投資機構預測，美聯儲今月加息0.75厘的概率達93.9%。
另一方面，近日金價跌穿每安士1,800美元附近。在港上市的黃金ETF，SPDR金ETF則在上周二(6月28日)起連跌，周三早段最低見1,293.5港元的半年低位。現報1,295元，跌約2%，為連續第6日下跌。
觀察個股輪證資金流向，可見納指好倉於本周一(4日)及本周二共錄得約20萬元資金流入。淡倉於周二獲資金轉向流入，有約90萬元。道指及標指好倉於周二獲資金轉向流入。道指及標指淡倉於過去5個交易日皆錄得資金流入，分別合共約490萬及250萬元。
投資者可考慮以美指認沽證作對沖風險，道指方面的高槓桿選擇可留意低面值道指沽(10401)。中期選擇可留意低街貨道指沽(10488)。納指方面的高槓桿選擇可留意屬3個月期以上的中期產品中，槓桿最高的納指沽(10436)。貼價選擇可留意低街貨納指沽(10487)。標指方面可留意屬貼價的標指沽(10395)。
道指沽10401，行使價27,380點，2022年9月16日到期，實際槓桿12.8倍，高槓桿、低面值。
道指沽10488，行使價30,680點，2022年12月16日到期，實際槓桿7.3倍，中期、低街貨。
納指沽10436，行使價8,880點，2022年12月16日到期，實際槓桿6.1倍，3個月期以上中期產品中，槓桿最高。
納指沽10487，行使價10,750點，2022年12月16日到期，實際槓桿5.5倍，貼價、低街貨。
標指沽10395，行使價3,788點，2022年9月16日到期，實際槓桿9.6倍，貼價。
投資者如看好後市表現，道指方面的貼價選擇可留意低街貨道指購(10476)。高槓桿選擇可留意低面值道指購(10422)。納指方面的高槓桿選擇可留意低街貨納指購(10481)。貼價選擇可留意納指購(10421)。標指方面可留意屬高槓桿的低街貨標指購(10429)。
道指購10476，行使價32,100點，2022年12月16日到期，實際槓桿9.1倍，貼價、低街貨。
道指購10422，行使價32,800點，2022年9月16日到期，實際槓桿17.6倍，高槓桿、低面值。
納指購10481，行使價14,550點，2022年12月16日到期，實際槓桿9.8倍，高槓桿、低街貨。
納指購10421，行使價13,500點，2022年12月16日到期，實際槓桿9.6倍，貼價。
標指購10429，行使價4,300點，2022年12月16日到期，實際槓桿11.2倍，高槓桿、低街貨。
S金購24050，行使價1,368.48點，2022年10月21日到期，實際槓桿11.8倍，貼價。
S金購16821，行使價1,589點，2023年3月24日到期，實際槓桿8.4倍，中期。
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