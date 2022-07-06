【高盛推介】滙豐京東急挫 資金流入好倉博反彈
2022年07月06日 11:34
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高盛(亞洲)有限責任公司：滙豐控股由上周四(6月30日)起連跌，周三(6日)開市隨即失守50港元水平，最低見48.6元的兩周低位。現報48.85元，跌約4%，落後大市。滙控公布，周二(5日)在倫敦及香港市場共回購320萬股，涉資約1.62億元。
京東集團近日反覆走高，周三早段急挫失守250元大關，最低見247元的一周低位。現報248.6元，跌約4.5%，落後大市。
觀察個股輪證資金流向，上周四起共錄得約270萬元資金流入滙控好倉，周二則獲資金轉向沽出。
京東淡倉於上周四至本周二皆錄得資金流入，合共約1,040萬元，並見周二流入熊證的資金集中在280元收回區域的產品。
投資者如看好滙控，認購證方面的高槓桿選擇可留意低面值滙豐購(15895)。貼價選擇可留意屬行使價50至55元間、2個月期以上產品中，槓桿最高的滙豐購(18476)。長期選擇可留意滙豐購(16685)。牛證方面可留意屬近牛的滙豐牛(51121)，與現價有約3元收回距離。
滙豐購15895，行使價58元，2022年10月26日到期，實際槓桿13.5倍，高槓桿、低面值。
滙豐購18476，行使價54.9元，2022年10月26日到期，實際槓桿11.6倍，貼價、行使價50至55元間、2個月期以上產品中，槓桿最高。
滙豐購16685，行使價54.55元，2022年12月20日到期，實際槓桿9.4倍，長期。
滙豐牛51121，收回價46元，行使價45元，換股比率100，實際槓桿13.2倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
滙豐沽17073，行使價42元，2022年9月13日到期，實際槓桿10.7倍，高槓桿、低街貨。
滙豐熊55541，收回價55元，行使價56元，換股比率100，實際槓桿6.6倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
京東購16149，行使價292.97元，2022年9月27日到期，實際槓桿6.0倍，貼價、低街貨。
京東購18633，行使價322.38元，2022年9月27日到期，實際槓桿6.7倍，高槓桿、低街貨。
京東牛54382，收回價230元，行使價227.2元，換股比率500，槓桿比率11.6倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
京東沽13114，行使價195.31元，2022年9月22日到期，實際槓桿5.2倍，高槓桿。
京東沽19089，行使價214.65元，2022年9月27日到期，實際槓桿4.7倍，貼價。
京東熊52468，收回價280元，行使價283元，換股比率500，槓桿比率7.1倍，近30元收回距離熊證。
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