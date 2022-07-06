【產經直播】油價急挫點算好？
2022年07月06日 12:00
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隔晚美股大波動，道指一度瀉逾700點，而納指亦曾跌近2%，其後V型反彈收復失地轉升。不過美股即將步入中期業績期，在經濟不景氣下，預料企業盈利普遍下跌，加上美國聯儲局今個月或再加息最少0.5厘，屆時恐觸發新跌浪？應繼續以南方東英納斯達克100指數每日反向 (-2x)產品(07568)作對沖或睇淡美股？
放眼中港股市，上半年表現大幅跑贏美股，其中納指期內累挫29.5%；至於恒生科指則跌約14%，而單計6月份更彈逾8%，連升兩個月。不過7月開局以來，港股無咩大方向，整固後能否再續反彈勢頭？而上月亦強勢反彈的A股，最新應採取甚麼部署策略？
市場憂慮歐美經濟體恐步入衰退，打擊需求，國際油價周二(5日)急挫，紐約期油跌穿每桶100美元大關，是今年5月以來首見。大行花旗發表研究報告，稱一旦經濟衰退，倘若無OPEC+干預或石油投資減少，預計原油價格將在2022年底降至每桶65美元，到2023年底更將降至每桶45美元。油價短期下行壓力大？買南方東英WTI原油期貨每日反向 (-1x) 產品(07345)值博？
南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》隔周三中午12時45分直播，今集訊匯證券行政總裁沈振盈，夥拍南方東英資產管理銷售及產品策略部ETF副總裁李溢琳為大家逐一解答。
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