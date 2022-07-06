《香港01》大股東于品海再被入稟 為公司做擔保被追逾4億元

原告是招商銀行股份有限公司，被告分別是美視角有限公司、南海控股有限公司及于品海。據入稟狀指，招行深圳分行於2018年2月7日與美視角達成貸款協議，該協議亦曾先後於2021年11月24日及12月20日兩度作更新。根據協議，招行向美視角借出1.5億美元(折合約11.77億港元)，而美視角亦作為該筆貸款的押記人，把其擁有的橙天嘉禾影城有限公司之100%股份作為貸款抵押品。至於南海控股及于品海則作為該筆貸款的擔保人，須確保美視角能償還貸款。

入稟狀又指，直至今年2月21日，該貸款協議到期，但美視角仍未償還全部貸款，原告於今年4月中曾要求被告還款但不果。入稟狀指截至今年6月13日，美視角仍欠5,080萬美元(折合約3.98億港元)、手續費166.1萬美元(折合約1,300萬港元)及利息94萬美元(折合約73.9萬港元)。原告現要求被告還款，且要法庭宣布作為抵押品的橙天嘉禾影城股份現屬原告所有。

案件編號：HCA 821-823/2022