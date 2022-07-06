嘉利國際：有信心下半年經營好轉 擬分拆房產業務上市

他續指，由於全球晶片短缺，令公司未能完成所有客戶訂單，限制去年工業業務利潤增長，目前伺服器外殼有不少存貨，料下半年供應好轉，收到零件並完成組裝便可出貨。公司正關注歐美市場需求和經濟狀況，暫時公司訂單量暫未受影響，因客戶對伺服器產品有硬性需求，希望下半年可彌補上半年出貨量減少的情況。

他又指，集團產品未被列入有關美國徵收額外關稅的清單，因此從未受關稅措施影響。

公司管理層表示，內地陸續放寬房地產政策，包括東莞限購政策「鬆綁」等，深圳市民可購買當地單位，令需求增加，可帶動集團房地產業務增長。

派息方面，何表示，公司擬將房地產業務分拆上市，需保留該部分的利潤及現金，故上年度股息僅計及工業業務利潤，待有關業務成功上市後，會再考慮派發特別股息。