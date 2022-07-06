凱柏峰I錄超額逾15.8倍　夥中介推按揭優惠

由左起：布少明、田兆源、張顥曦

田氏續指，次輪銷售的票源中，有意選購三房單位的家庭客比例，由首輪約10%增至現時約15%。

明日發售的單位包括60個一房戶、157個兩房戶及21伙三房戶，折實售價由643.86萬元起。整批單位按定價計市值逾20億元。

該盤聯同經絡按揭轉介為買家提供「抗加息H按/即供高成數按揭雙優惠」。經絡按揭轉介營運總監張顥曦表示，抗加息H按優惠全期按息低至銀行同業拆息(H)加1.3厘，以今(6日)的1個月拆息0.83厘計算，實際息率為2.13厘，按揭年期可長達30年，按揭成數可達九成，回贈可達1.65厘。

另外，美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明預計，凱柏峰I次輪銷售可望「一Q清袋」，本月一手市場的成交量有機會增至約2,000宗水平，並創14個月來新高。