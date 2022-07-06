法盛投資管理：通脹難退　美國9月或再加息0.75厘

通脹仍未放緩，法盛投資管理公司全球市場戰略負責人Mabrouk Chetouane表示，歐美通脹將難以重返疫前平均在2%的水平，歐洲通脹仍未到頂，央行實際上已做好經濟衰退準備，因其似乎是抑壓通脹的唯一方法。他預期，美國聯儲局將在本月議息會議再加息0.75厘，若通脹未有好轉迹象，不排除9月同樣加息0.75厘。

盧米斯賽勒斯高級主權分析師莊波亦認為通脹將持續高企，早在戰事爆發前企業已開始實施「中國加一」供應鏈策略，即把原來集中在中國的生產線，慢慢遷移到其他國家，意味除中國外，建立另一個生產據點，以分散風險。在戰事爆發後，上述策略演變成「中國加N」，即除中國外，建立多於一個生產據點，生產成本因而提升，推高物價。

他又指，在「去全球化」下，未來貿易關係將演變成「區域性自由貿易」，亞洲、歐洲及美國為三大主要區域，區域內各地區貿易往來不設嚴重限制，惟區域間則承受關稅等貿易阻礙。

莊氏續稱，市場對內地科技股監管風波的悲觀情緒似乎有減少迹象，都對港股有提振作用，中國或在明年初開放邊境，這利好因素大都在真正實施前反映在股市中，香港將會是首受惠地區，或成為年底港股催化劑。

中國經濟方面，他指市場目前對中國市場悲觀，認同未來數月中國經濟還未完全復甦，惟看好明年初中國經濟復甦，主要由於疫情限制將更放寬，以及內地出台的經濟刺激措施漸見成效。

外匯方面，他則認為美匯指數近期在106和107水平已到頂，惟Chetouane認為，美元作為其中一個資產避風港，在避險情緒下，或為美元帶來支持。