道期牛皮　金價企1770元

●美匯指數報106.48；港匯見7.8474；離岸人民幣(CNH)報6.7069；美元兌日圓報135.32；歐元企1.0260，英鎊處1.1979。金價報1,770美元。布油升2%報104.86美元，紐油升1.4%報100.96美元。比特幣企2萬美元水平。道指期貨升41點。

●市後關注點

22:00 美國6月ISM服務業採購經理指數(PMI)

-《香港01》大股東于品海再被入稟，為公司做擔保被追逾4億元。

-中金予阿里目標價137元，評級續「跑贏行業」。

-港交所推投資者關係網絡平台「投資服務通」。

-中港互聯互通擴大，歐冠昇料阿里將轉移在港主要上市。

-法巴料理想汽車可受惠內地汽車電動化，評級「持有」。

●基金經理警告：市場未見底，科技股仍起泡。

●澳門政府關閉新葡京娛樂場，賭股表現偏軟。

●大型加密貨幣礦商沽8成比特幣，套現逾13億元。

●晶片缺貨礙銷情，任天堂Switch首季日本銷量縮3成。

●中美貿易戰：

-傳拜登擬只取消小量中國貨關稅，涉100億美元。

-傳美國遊說荷蘭，要求禁ASML對華售製造晶片設備。

●大佬對決！橋水王牌基金半年回報32%跑贏，老虎環球慘輸5成。

●遭印度突擊搜查涉洗黑錢，vivo：正配合調查。