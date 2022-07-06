恒生投資管理：港股估值吸引　料年內市帳率可回升至約1倍

恒生投資管理投資總監薛永輝稱，中國經濟增長放緩，但增速仍較其他主要經濟體快，由於內地貨幣政策寬鬆，加上中央推出不少政策支持經濟，預期今年內地和香港股市都有較好表現。以現時恒生指數市帳率只有0.9倍，港股估值吸引，預期年內恒指市帳率可回升至約1倍，即過去40年長期平均水平。

他預期，內地2022年經濟增長達4.4%，雖達不到官方的5.5%目標，但高於環球平均。如內地放寬政策，經濟有望進一步增長，而中國防疫政策放鬆，供應鏈將恢復正常，消費物價指數(CPI)不會升高。

對於美國總統拜登有意減少或撤銷對華關稅，他認為是政治手段，因11月美國將進行中期選舉，現時拜登民望較低，民主黨有機會輸，為此他們希望透過減少或撤銷對華關稅，迅速壓低通脹去做政績提高民望，提高對華關稅導致通脹過高，受害者是美國對華的進口商及消費者。加上俄烏戰爭爆發，油價上升，必須減低關稅去壓低通脹。

薛永輝分析，內地有3方面穩定經濟增長，第一是財政政策，這會利好基建及內需，第二是貨幣金融政策，利好內房及內銀；第三是穩投資促消費，可關注汽車、新能源及平台經濟板塊，其中新能源汽車持續受減低碳排放的國策支持，而且內地為增加新能源汽車消費，投入2,000億元人民幣去調低汽車稅及給予消費券，又加上新能源汽車銷量和滲透率按年以倍數增長，預計2030年將達90%，2025至2030年銷售複合增長率為11%，有發展潛力。

如是者，社會融資總量將會上升，流動資金增加可支撐股票回報。另外，在投資上亦可考慮個別必需消費品，包括啤酒、白酒、乳製品。

薛又認為，可考慮投資內房，因為環球經濟差，內地需要房地產作為經濟支柱，況且內房政策在去年11月開始放寬，上月20日部分內地城市提出 「房票」政策，市民可在拆除舊樓的時候選擇以金錢或優惠券作為補償，而優惠券需於限期內使用，有效令金錢留在地產。