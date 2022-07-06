封控嚇怕！外企生產線撤華　「美國製造」有望再復興

中國長期以來是跨國公司首選的製造中心，但中國最近推行嚴格封控措施影響，外媒報道指外企正將生產線搬回美國，有望再次推動美國製造業復興。

資料顯示，美國亞利桑那州鳳凰城正在建造龐大的晶片工廠，如英特爾(Intel)在城外建造兩座，台積電也正在興建一座。

多家企業在南部興建鋁廠和鋼廠，包括鋁業公司Novelis在阿拉巴馬州建廠，美國鋼鐵公司(US Steel)在阿肯色州建廠，非住宅建築鋼材生產商Nucor在肯塔基州建廠。而在紐約水牛城附近的製造商Ingersoll Rand的工廠，空氣壓縮機的生產線停工多年，但新的半導體及鋼鐵訂單將推動它們恢復運作。

Dodge Construction Network首席經濟學家Richard Branch指，許多小公司正採取類似行動，但並非全都是回流案例，有些只是想擴大產能，但在零件短缺和運輸成本飛升等因素下，他們都在重新評估供應鏈。

美國發電機製造商Generac營運總監Tom Pettit表示，俄烏戰爭提醒了他，大多數西方公司結束在俄業務，外企也可能在中國結束業務。