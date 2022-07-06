【產經直播】衰退憂慮升溫 港股要睇路？
2022年07月06日 16:49
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港股日升日跌，周三(6日)低開75點後，一度大跌逾550點，收市仍跌266點，報21,586點。港股短期難上二萬二關？美債息出現曲線倒掛，被視為經濟可能出現衰退迹象，銀行股受壓，滙控(00005)跌逾3%，失守50元關，銀行股短期有難？
衰退憂慮升溫，加上美匯創20年創新高，商品價格下跌油金銅齊齊向下；當中「三桶油」的中海油(00883)及中石油(00857)均跌約4%，更有大行花旗唱淡油價，看至65美元每桶，油股有貨要減倉？另外，其他資源股如江西銅(00358)、兗礦能源(01171)及紫金(02899)跌幅，介乎3%至7%，有貨要睇路止蝕先？
相反，歌禮製藥(01672)向美國遞交新冠口服藥臨床試驗申請，股價逆市做好，升近7%，現價追入值唔值博？
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