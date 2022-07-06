【骨牌效應】加密貨幣跌跌不休　Voyager申破產保護

近幾個月來全球央行採取激進的升息動作以抑制不斷高漲的通脹，在經濟可能因此急劇放緩或陷入衰退的擔憂籠罩下，全球股市連連重挫，加密貨幣等風險資產亦遭到拋售。

加密貨幣貸款公司Voyager Digital周三(7日)宣布已經提出破產保護聲請。事實上，該公司已在一周前開始暫停提款、交易和存款服務。多倫多上市的Voyager Digital提出的破產聲請中，宣稱有超過10萬個債權人、價值介乎10億至100億美元的加密貨幣資產，以及等值的債務。

根據美國破產法第11章，公司一旦提出破產程序後，所有民事訴訟案件都需要暫停，公司將會在法院監督下進行債務重組，同時也可以繼續經營業務。

Voyager行政總裁Stephen Ehrlich表示，過去幾個月來加密市場的長時間劇烈波動和幣災擴散，以及近期爆倉的加密貨幣對沖基金三箭資本(3AC)拖欠子公司的貸款，是迫使該企走上破產保護的路。

另外，外媒報道，加密貨幣價格影響整個產業鏈，美國大型礦商Core Scientific在6月已出售其持有的八成比特幣。

Core Scientific上月以每枚2.3萬美元的平均價格，出售7,202枚比特幣，涉資1.67億美元(逾13億港元)，令其比特幣持有量大減79%，該公司現時僅持有1,959枚比特幣。行政總裁Mike Levitt表示，資本市場疲弱、利率上升及通脹高企，行業承受巨大壓力，但他有信心過度這個市場動盪時期。

此外，外媒報道指，加拿大加密貨幣礦商Bitfarms在6月亦出售約一半比特幣，套現的部分資金用於償還貸款。