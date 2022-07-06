富達國際：前景不穩困擾市場　偏向增持現金

今年上半年經歷地緣政治、內地封城措施及各地主要央行面對加息壓力，震盪全球經濟及市場表現，香港強積金平均錄得12.89%負回報。富達國際亞洲機構業務(日本除外)投資策略董事簡立恆表示，對環球股市配置持保守態度，並偏向減持股票及增持現金。隨經濟衰退風險增加，較長存續期的主權債在資產配置中會逐漸發揮分散風險的作用。

富達指，全球通脹持續，各地央行實施更進取的措施去壓抑高通脹。由於物價在短時間難以大幅回落，政策風險增加以致經濟陷入衰退。雖然市場已反映大部分負面消息，估值逐漸正常化，經濟前景不穩仍會困擾市場走勢，投資取態適宜傾向保守。

以地區分布來看，由於聯儲局期望緊縮至通脹回落至正常水平並以經濟軟着陸的目標難度十分高，對美國股市持中性看法。就近期美股業績公布後表現，有未達盈利預期的企業受到嚴厲的懲罰，而盈利超過預期的企業卻未有適當回報，反映投資者情緒偏弱。歐洲地區受俄烏戰爭及能源危機嚴重影響，對歐洲股市仍偏向減持態度。同時認為歐央行正面對兩難局面，在偏向維持鷹派的同時，亦要考慮現時經濟面臨的逆風處境，歐央行將較難如市場所料大規模加息。

亞洲方面，內地疫情現回落迹象，加上近日放寬隔籬措施，經濟活動有望逐步改善，可漸漸增加香港股票配置。展望未來，復甦速度、放寬封城措施後的消費行為、全球需求下降情況及地緣政治發展為下半年內地經濟走向的重要挑戰。綜觀亞洲股市，富達維持樂觀看法，特別是東盟地區有望受旅遊及消費重啟帶動而受惠。此外，台灣及澳洲錄得最多企業盈利上調，南韓及泰國企業亦見驚喜。

本港強積金回報方面，積金局稱，過去21年間，強積金有14年錄得正回報，而錄得負回報的年度其後通常亦能夠回升。截至今年5月底，強積金自制度在2000年實施以來的年率化淨回報率為3.1%，高於同期的1.8%年率化通脹率，顯示強積金制度長遠經得起考驗。