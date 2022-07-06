美元或強弩之末！投資外幣全攻略一文睇晒

環球憂慮經濟衰退下，美元再次成為資金首選避難所，反映美元兌一籃子貨幣的美匯指數周二創20年新高後，昨再升見107.02，7月以來累漲逾2%。港元雖因聯匯制度而表現平穩，但港人若想趁外幣便宜或自身需要而欲優化投資組合，專家建議在外幣配置上可參考國際貨幣基金組織(IMF)的做法。

【美元：可能已近頂部】

美元一枝獨秀，著名機構法盛投資管理公司全球市場戰略負責人Mabrouk Chetouane預期，聯儲局本月會再加息0.75厘，若通脹未有好轉迹象，不排除9月同樣加息0.75厘，美元在避險情緒下會有支持。資產管理公司盧米斯賽勒斯高級主權分析師莊波則預計，美匯指數在106至107水平已是頂部。三菱UFJ銀行稱，對全球經濟的擔憂正攪動匯市，具避險功能的美元、瑞郎和日圓近期將繼續跑贏。

【歐元：下月或穿一算】

歐元兌美元繼周二重挫1.5%後弱勢未改，周三披露歐元區5月零售銷售按月僅增0.2%，遜預期，拖累匯價低見1.0187，再跌0.7%，刷新20年低位。花旗警告，除非俄烏戰爭帶來的天然氣飆升問題能解決，否則歐元恐挫至兌美元一算！由於市場甚擔心俄國將暫時關閉北溪一號為輸氣管道維修後，於7月21日不再重開或大削供氣，故歐元短期難大升。野村料歐元兌美元8月跌至0.98，之後反覆下試0.95，即兌港元僅7.4左右。加拿大帝國商業銀行警告歐洲即將出現能源危機，市場普遍厭惡風險。

【英鎊：兌港元恐見8算】

英鎊兌美元繼周二低見1.1899美元，為2020年3月26日以來最殘後，周三仍在1.19水平徘徊。除經濟受制俄烏戰事外，約翰遜政府出現管治危機，加上周三公布6月建築業採購經理指數(PMI)創9個月新低，由5月56.4急降至52.6，遠低於預期55，作為央行的英倫銀行提醒銀行業要為經濟風暴作準備，給英鎊再添壓力。

獨立外匯商品分析師盧楚仁稱，美元強勢本已不利英鎊，現再疊加基本因素轉弱，初步料見1.14算，若失守則見1.05水平，即兌港元低見8.2。恒生銀行首席市場策略員溫灼培亦認為，英鎊首要下試1.17水平，之後或見2020年低位1.14至1.15算，倘蘇格蘭脫英成功，更不排除會見一算。

【日圓：仍處24年低位】

由於日本90%能源靠進口，經濟正受能源大幅漲價之苦，國民實際薪金收入下滑，央行調查更顯示預計未來一年物價上升的家庭比例達87.1%，創14年最高。隨着外媒周三披露數據，顯示日本上財年未使用的預算總額達22.4萬億日圓，令市場質疑其財政刺激政策實施效率，日圓匯價周三仍於24年低位徘徊，兌每美元曾見135.89，即每百日圓兌約5.7港元。市場普遍預計後市見140水平。

【亞太：澳韓台皆存憂】

澳元及韓圜作為環球央行外匯儲備貨幣「新寵」，近日走勢轉弱。澳元因央行周二未如預期對激進加息給出「鷹派」指引，同時有分析擔心當地樓價明年會跌兩成，令澳元兌美元連跌兩日，周三低見67.78美仙；韓圜兌美元周三再創13年新低，殘見1,310，年內貶幅達9%，在亞幣中僅次日圓，主因當地經濟放緩但通脹急升溫。

另一焦點新台幣續受壓，周三低見29.83元兌每美元，創逾一個半月低位。當地周三公布6月通脹按年升3.59%，為2008年9月以來最高。電影《沽注一擲》原型、憑2008年沽空次按勁賺而揚名的著名大鱷貝瑞警告，台灣明年恐遭地緣政治動盪，恐使物價更高。

【另類參考：天氣恐累前景】

若打算移民或對某類貨幣作超長線投資，可參考巴克萊早前就氣候問題而發表的匯市報告。該行預計全球氣溫在升高攝氏5度的最極端情況下，由於海平面上升、空氣污染加劇和農作物進一步失收造成經濟損失，人民幣和日圓到2070年可能貶值50%以上。其中，日圓是氣候變遷下最脆弱貨幣，每10年可能平均貶值11%；人民幣則在未來10年可能貶值5至7%，視乎環境變壞速度。美元受影響較低，兌多數經濟體貨幣的匯價或受益。歐元和澳元會相對出色，料平均每10年歐元升值3.9%，澳元升值2.1%。

【投資配置：可參考IMF分配】

隨着匯海翻波，中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為，若要分散外匯投資，組合上可參考IMF特別提款權(SDR)貨幣比重，即持有約40%美元、30%英鎊，另人民幣、歐元及日圓各佔10%。他認為，美元主導地位雖下降，但仍有一定魅力，惟補充外幣投資組合是因人而異，要謹記貨幣有周期性，與美元呈相對走勢，與持有股、樓般有長期上升趨勢不同，所以組合分配要視乎將來在何處「使錢」。