英央行官員：或以更快步伐加息　免通脹更難搞

外媒引述兩位英倫銀行(即英國央行)高級別官員表示，為了防止通脹更頑固，準備在必要時以更快的速度加息。這進一步凸顯央行最快下個月就可能加息0.5厘。

首席經濟學家Huw Pill表示，央行的最新指引顯示，如有必要，願意加快加息周期。數小時前，副行長Jon Cunliffe表示，央行「將採取一切必要措施」，以防止通脹持續，並承諾官員們「將採取行動，我們將會採取有力行動」。

Pill在倫敦發表講話時表示，英國央行6月承諾對通脹的持續採取「有力行動」，「既反映了我願意比當前緊縮周期迄今為止的執行速度更快緊縮，同時也強調了行動步伐發生任何變化，都要取決於新的數據和分析。」

「我們在8月份就政策決定表決前，還有很多問題要解決。屆時我如何投票將由我們看到的數據和我的解讀來定。」他說道。

他也保留了以較小步伐行動的可能性，稱央行8月及以後將面臨艱難抉擇，有理由「穩妥」地推行政策。他說，大膽行動會擾亂市場。

Cunliffe表示，「隨着通脹衝擊影響整個經濟，同時勞動力市場吃緊，我們的工作是確保不會出現國外和能源價格衝擊強勁，再加上國內因素，使得通脹成為一種新的常態。大家可以放心，我們會採取行動，確保不發生這樣的情況。」