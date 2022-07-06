樓價Update：沙田四房大戶放盤兩年累減368萬終沽出

二手市場只有減價盤才有承接，沙田溱岸8號四房大戶，放盤長達兩年，累減368萬元後，終以2,532萬元沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21北山嚴智贇指，北角和富中心2座高層D室，實用面積約846方呎，套三房間隔，成交價約1,580萬元，呎價約18,676元，新買家為區外投資客，原業主於2010年11月以約780萬元購入上址自住，持貨約12年帳面獲利800萬元，升值約1.03倍。

●利嘉閣黃國然表示，西營盤高樂花園3座低層B室，實用面積約334方呎，兩房間隔，望海景，以684萬元易手，呎價約20,479元，新買家為上車客，曾在日間及晚上到過單位睇樓，向終經議價後成交，屋苑現時約有14個單位放售，叫價由690萬元起。

●美聯楊宜貞稱，堅尼地城高逸華軒高層E室，實用面積約438方呎，兩房間隔，享海景，獲用家以1,210萬元承接，呎價約27,626元，原業主於2017年1月以約916萬元購入，是次轉售帳面獲利約294萬元，物業升值約32%。

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九龍區

●世紀21富山劉倩彤指，黃大仙公屋東頭邨柏東樓中層8室，實用面積約377方呎，兩房間隔，未補價第二市場以250萬元成交，呎價約6,631元，單位原先叫價為290萬元，最終減價40萬元成交，減幅約13.8%。

●中原黃家全表示，旺角長旺雅苑高層A室，實用面積約426方呎，兩房間隔，以758萬元成交，呎價約17,793元，原業主於2010年12月以327萬元購入，持貨逾11年半帳面獲利431萬元，單位期內升值約1.3倍。

●香港置業張仲賢稱，大角咀港灣豪庭3座高層H室，實用面積約326方呎，兩房間隔，以月租1.5萬元放盤約兩天，獲外區客接洽，議價後減價500元，以約1.45萬元成交，呎租約44.5元。

●香港置業黃慶龍透露，西南九龍浪澄灣9座中低層E室，實用面積約559方呎，兩房間隔，享海景，原業主以1,230萬元放盤約兩個月後，雙方經議價後減價約30萬元，以1,200萬元成交，呎價約21,467元，新買家為首置客。

●利嘉閣邱家仁表示，葵涌居屋賢麗苑B座中高層8室，實用面積約504方呎，兩房間隔，望山景，已補價自由市場以670萬元沽出，呎價約13,294元，新買家為同區分支家庭，屋苑目前約有10個放盤，入場費580萬元。

●利嘉閣梁錦豪透露，長沙灣公屋李鄭屋邨廉潔樓中層5室，實用面積約494方呎，兩房間隔，原先在未補價第二市場開價370萬元，終以318萬元售出，呎價約6,437元，屋苑目前放盤量約30個，入場費由260萬元起。

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新界區

●世紀21奇豐周淑萍表示，沙田溱岸8號2座中層C室，實用面積約1,262方呎，四房雙套房間隔，望海景，放盤達兩年，當時開價2,900萬元，其後累減368萬元，獲買家以2,532萬承接，減幅近13%，呎價約20,063元。

●中原黎宗文指，沙田第一城7月份暫僅錄約1宗買賣，單位為16座低層A室，實用面積約451方呎，三房間隔，議價後以628萬元易手，呎價約13,925元，原業主則於2011年以318萬元購入，持貨約11年帳面獲利約310萬元，期內升值約97.5%。

●中原蔡偉明指，青衣盈翠半島1座高層E室，實用面積約674方呎，套三房間隔，3月時叫價1,380萬元，6月減至1,280萬元，議價後終售1,230萬元，呎價約18,249元，新買家為外區用家，已睇樓超過兩個月時間，見業主提供議價空間即入市自用。

●世紀21集團發展商項目部(二部)林國輝表示，荃灣環宇海灣8座中層C室，實用面積約482方呎，兩房間隔，成交價775萬元，呎價約16,079元，原業主於2014年7月以502萬元購入，持貨約8年帳面獲利273萬元，期內升值約54%。

●祥益邱家邦稱，屯門啟豐園1座中層B室，實用面積約410方呎，兩房間隔，區內客看好區內未來發展，加上原業主願意累減56萬厄，遂便決定以582萬購入作自住或投資用途，呎價約14,195元。

●世紀21天生置業鄭少坤表示，屯門海景花園6座高層C室，實用面積約589方呎，兩房間隔，享海景，放盤1個月，叫價650萬元，微減12萬元，獲買家以638萬元連車位承接，呎價約10,832元。

●祥益黃文樂指，屯門寶怡花園1座中層D室，實用面積約480方呎，兩房間隔，區內首置客為鄰近家人居住，方便照應，而且原業主增加議幅，減價25萬元，上述買家遂便決定以535萬購入自用，呎價約11,146元。

●祥益陳秀春表示，屯門寶怡花園3座中層G室，實用面積約415方呎，兩房間隔，區內客表示熟悉區內環境，而且屋苑鄰近家人居所，方便照應，加上單位附裝修及部分傢電，遂便決定以1.15萬元租入，呎租27.7元。

●世紀21天生置業何子邦稱，屯門上源2B座中層C室，實用面積約348方呎，一房間隔，原先叫價510萬元，放盤兩個月，減價30萬元，以480萬元成交，減幅約6%，呎價約13,793元。

●利嘉閣莫永澤指，粉嶺綠悠軒2座低層E室，實用面積約433方呎，兩房間隔，望園景，原先叫價538萬元，最後以505萬元獲承接，呎價約11,663元，原業主於2014年6月以322萬元購入，持貨約8年帳面賺約183萬元，新買家為本區換樓客。

●中原徐家倫表示，大埔白石角區7月暫錄約3宗二手買賣，其中海日灣本暫錄2宗買賣，包括11座中層B室，實用面積約253方呎，開放式間隔，議價後以460萬元售出，呎價約18,182元，原業主於2019年以約415萬元購入，持貨3年帳面獲利約45萬元。

●美聯蔡潔雯指，大埔白石角海日灣II第10座中層L室一房戶，實用面積約304方呎，新買家原於區內覓租盤，見低層開放式戶月租達1.25萬元，決定轉租為買，獲減價約56萬元，終斥595萬元承接自住，呎價約19,572元，單位約3年帳面僅升值41萬元。

●世紀21宇田羅家威稱，大埔怡雅苑E座高層6室，實用面積約401方呎，兩房間隔，望樓景，原先開價530萬元，放盤9個月，減價56萬元，最終以474萬元成交，呎價約11,820元，原業主於1999年7月以約108萬元購入，持貨約23年帳面賺366萬元。

●中原曾紀賢透露，火炭晉名峰E座中層C室，實用面積約586方呎，套三房間隔，開價約1,000萬元，議價後以970萬元易手，呎價約16,553元，原業主於2012年9月以536萬元購入，持貨約10年帳面獲利約434萬元，單位升值約81%。

●中原侯惠良稱，大圍全輝中心7月暫錄1宗買賣，屋苑B座中層9室，實用面積約266方呎，兩房間隔，放盤時開價約485萬元，雙方議價後以460萬元易手，呎價約17,293元，原業主則於2019年以430萬元購入，持貨約3年帳面獲利約30萬元，或升值約7%。

●世紀21奇豐黎健峯透露，馬鞍山居屋錦龍苑A座高層2室，實用面積約645方呎，三房間隔，放盤1年，原先在已補價自由市場叫價750萬元，減20萬元，以730萬元沽售，呎價約11,318元。

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山區7月暫錄約兩宗二手買賣，居屋福安花園1座低層E室，實用面積約593方呎，三房間隔，放盤時開價約710萬元，議價後以已補價自由市場價663萬元易手，呎價約11,180元。

●中原柯勇稱，將軍澳新都城3期都會豪庭3座中層G室，實用面積約626方呎，套三房間隔，望內園景，成交價955萬元，呎價約15,256元，原業主於2012年3月以475萬元入市，持貨約10年帳面獲利480萬元，單位升值逾1倍。

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