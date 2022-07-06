商品風暴！油金銅反彈乏力　中印狂買俄能源

市場續憂環球經濟陷衰退，紐約期油周二(5日)失守每桶100美元關口、為5月11日以來首次後，周三(6日)反彈力度不大，仍在該重要關口上落，布蘭特期油則高見105.85美元，升近3%。金價因美元強勢而續尋底，紐約期金報每安士1,758.8美元，跌0.2%。有「經濟晴雨表」號稱的銅價周三瀉至2020年11月以來最低，報每噸7,483美元，跌2.5%，除衰退及美元因素外，銅最大消費國中國重新實施封鎖，也對潛在需求構成威脅。

紐油暴瀉主因之一是數據顯示，截至6月24日的4周內，美國平均汽油需求按年降約2%，主要是當地汽油價雖已回落至每加侖4.8美元，並連跌21天，且低於上月5美元以上的歷史新高，但仍按年貴50%以上，導致司機開始削支，同時反映經濟前景暗淡。然而，高盛維持布蘭特期油140美元目標價，原因是現貨供應緊張為史上之最，可用庫存極少。德銀也認為現階段庫存不足和煉油廠產能緊張將在下半年持續，料布油到下季將維持110美元。

另有數據顯示，俄烏開戰3個月內，俄羅斯單是向中國和印度賣能源已賺取240億美元，據悉截至5月的3個月，中國斥189億美元購入俄國石油、天然氣和煤炭，幾乎是一年前的兩倍；印度同一時間買了51億美元，為一年前的5倍多。

這意味西方集團制裁作用不似預期，令俄國總統普京有本錢續打能源戰，令歐洲續苦陷能源危機。正因如此，挪威政府周二極速擺平採油工人罷工風波。挪威是歐盟第二大天然氣供應國，約佔總消費量25%，若罷工持續至原計劃的周六，將可能令比利時和英國斷氣。足見歐洲能源危機風險之巨。

金價方面，日前雖失守1,800美元關，但世界黃金協會披露的數據顯示，全球央行5月黃金儲備增加35噸，較4月增19.4噸增長一倍以上，料6月仍會明顯增長。