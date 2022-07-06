美股止跌微升　石油巨頭埃克森美孚跌近2%

市場靜待美國聯儲局公布議息會議紀錄，美股結束周二頹勢，道指周三(6日)早段升23點，至30,991點；標指升3點，至3,834點；以科技股為主的納指升28點，至11,349點。

港股外圍方面，恒指夜期現報21,394點，跌112點，低水193點。

加密貨幣連日於低位徘徊，加上平台Voyager Digital周三宣布破產，連帶一眾區塊鏈概念股低開。其中，SOS Ltd.挫逾11%，Bit Digital及Riot Blockchain亦分別跌近2%。

券商瑞信下調標指今年目標價600點，至4,300點，即比周二收市的3,831點水平仍高約12%。該行解釋，高資本成本對股市估值造成影響，而非目前市場憂慮的經濟衰退。

美股今年跌跌不休，不少投資因而虧損累累，惟外媒引述消息指，被稱為「鱷王之王」的橋水(Bridgewater)創辦人達利奧旗下旗艦基金Pure Alpha II上半年回報達32%，6月回報上升4.8%，推動該基金由1991年成立起計，平均每年回報率至11.4%。

Pure Alpha II為宏觀基金，主要通過宏觀經濟不確定性獲利。據報，隨着能源價格飆升加劇了通脹，各央行加息應對，橋水的65%交易中均獲利，包括押注利率、股票和商品等。

相反，由科爾曼(Chase Coleman)主理的老虎環球管理(Tiger Global Management)的對沖基金，據悉上月雖增長3.4%，惟上半年損失達50.1%，嚴重跑輸大市，該基金主要押注科技和消費產業。

科技股下半年恐跌勢未止，巴克萊預期，今年數碼廣告增長乏力，互聯網板塊將迎來「完美風暴」。該行指，下半年整個「互聯網生態系統」支出將下降，惟競爭更激烈，目前科技股估值已反映部分負面因素，該企下調Google母公司Alphabet目標價200美元，至3,200美元；下調Facebook母企Meta目標價90美元，至280美元，前者A類普通股股價曾跌0.22%：後者曾跌1.08%。

摩根大通表示，電動車公司特斯拉(Tesla)第二季電動車交付量按季下跌，以及據其財務狀況，或將對美國德州和德國柏林的新廠房造成打擊，下調特斯拉目標價10美元，至385美元，該股跌1.45%。

富國銀行預期，受惠第二季能源價格上升，石油巨頭埃克森美孚期內盈利或達179億美元，甚至高見195億美元(約1,521億港元)，或每股盈利4.09美元，惟埃克森美孚股價跌1.63%。