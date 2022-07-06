屯門大型項目獲批預售　日出康城新盤明日次輪發售

屯門大型新盤公布已獲批預售，隨即啟動推盤攻勢，部署下周上樓書、開放示範單位。另一邊廂，日出康城新盤將於明日次輪發售238伙，入場費由約644萬元起。

●屯門NOVO LAND第1A期已獲批預售

該盤自設商場NOVO Walk，而永東旅行社計劃進駐商場內。永東直巴管理副總經理蔡順基稱，將會安排跨境直通巴士服務，每日安排班次往返項目及深圳灣口岸，並會於商場內設自助售票機。項目住戶將會專享首個月半價乘坐直通巴優惠。

●日出康城凱柏峰I次輪最終超額15倍

田氏續指，次輪銷售的票源中，有意選購三房單位的家庭客比例，由首輪約10%增至現時約15%。明日發售的單位包括60個一房戶、157個兩房戶及21伙三房戶，折實售價由643.86萬元起。整批單位按定價計市值逾20億元。

●長沙灣佳悅周日首輪賣50伙

該盤即將發售首張價單全數50伙，包括36伙開放式戶及14伙一房戶，扣除最高6%折扣後，折實售價介乎345.92萬至587.31萬元，折實呎價17,383至22,129元。售價及呎價最低單位為5樓A室，實用面積199方呎，開放式間隔。該盤將於周六下午5時截收意向登記。

●長沙灣愛海頌尚待30伙待售

為配合該盤的銷售策略，美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，由即日起透過該行一手購入項目三房單位的買家，於成交收樓後首個月透過該行放租，及於首半年內成功租出，即可獲贈租務置業大禮，由該行代付租務佣金，名額共5個，優惠先到先得，送完即止。

●西南九龍維港滙II兩房售1,214萬元

●北區高爾夫‧御苑三房售1,573萬元

●啟德維港1號兩房售1,347萬元