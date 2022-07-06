屯門大型項目獲批預售 日出康城新盤明日次輪發售
2022年07月06日 21:30
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屯門大型新盤公布已獲批預售，隨即啟動推盤攻勢，部署下周上樓書、開放示範單位。另一邊廂，日出康城新盤將於明日次輪發售238伙，入場費由約644萬元起。
●屯門NOVO LAND第1A期已獲批預售
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第1A期已獲批預售樓花同意書。新地代理總經理陳漢麟表示，項目最快下周公布樓書及開放示範單位，目標於本月內展開銷售。
該盤自設商場NOVO Walk，而永東旅行社計劃進駐商場內。永東直巴管理副總經理蔡順基稱，將會安排跨境直通巴士服務，每日安排班次往返項目及深圳灣口岸，並會於商場內設自助售票機。項目住戶將會專享首個月半價乘坐直通巴優惠。
●日出康城凱柏峰I次輪最終超額15倍
信和置業(00083)、嘉華國際(00173)及招商局置地(00978)合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰I，明日(7日)發售238伙。信和置業執行董事田兆源表示，項目次輪已經截票，最終已接獲近4,000張入票，超額認購逾15.8倍。
田氏續指，次輪銷售的票源中，有意選購三房單位的家庭客比例，由首輪約10%增至現時約15%。明日發售的單位包括60個一房戶、157個兩房戶及21伙三房戶，折實售價由643.86萬元起。整批單位按定價計市值逾20億元。
●長沙灣佳悅周日首輪賣50伙
佳寧娜(00126)及宏達控股合作發展的長沙灣佳悅，最新上載首張銷售安排，落實周日(10日)首輪發售50伙。據市場消息指，項目至今已接獲約150張入票，按首輪賣50伙計，超額認購約2倍。
該盤即將發售首張價單全數50伙，包括36伙開放式戶及14伙一房戶，扣除最高6%折扣後，折實售價介乎345.92萬至587.31萬元，折實呎價17,383至22,129元。售價及呎價最低單位為5樓A室，實用面積199方呎，開放式間隔。該盤將於周六下午5時截收意向登記。
●長沙灣愛海頌尚待30伙待售
長實集團(01113)旗下長沙灣愛海頌已屆現樓，集團高級營業經理梁焯鏗表示，項目至今尚餘30個單位待售，折實售價約1,301.7萬元起。整個樓盤迄今套現逾84億元，平均成交價呎價約18,300元。
為配合該盤的銷售策略，美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，由即日起透過該行一手購入項目三房單位的買家，於成交收樓後首個月透過該行放租，及於首半年內成功租出，即可獲贈租務置業大禮，由該行代付租務佣金，名額共5個，優惠先到先得，送完即止。
●西南九龍維港滙II兩房售1,214萬元
信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙II，最新沽出3B座15樓B室，為實用面積491方呎的兩房單位，成交價1,214.6萬元，呎價約24,737元。
●北區高爾夫‧御苑三房售1,573萬元
由恒基地產(00012)發展的北區高爾夫‧御苑，錄得本月首宗成交。最新沽出3座26樓A室，實用面積967方呎，採三房間隔，成交價約1,573.7萬元，呎價約16,274元。
●啟德維港1號兩房售1,347萬元
中國海外發展(00688)旗下啟德維港1號，周三(6日)售出第2B座32樓G室，為實用面積536方呎的兩房單位，成交價為1,347.3萬元，呎價約25,136元。