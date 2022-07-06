淘大花園兩房半年劈135萬沽　屬兩年半低

各區二手住宅屋苑價格回落，買家搶購「跌價貨」。市區上車指標項目牛頭角淘大花園，有兩房單位約半年間累劈135萬元沽出，成交價僅625萬元，料屬同類型單位約兩年半以來低位。

利嘉閣鮑允中表示，上述單位為R座低層5室，實用面積約450方呎，早於2009年已放售，今年1月叫價760萬元，6月底降至640萬元，日前再減15萬元沽出，呎價約13,889元。該單位銀行估價約654萬至708萬元。

二線屋苑都有平盤。富誠地產羅文通稱，黃大仙秀芳花園高層4室，實用面積約698方呎，三房間隔，降價後即獲區內分支家庭承接，成交價725萬元，呎價約10,387元，較銀行估價低約100萬元。

拍賣場有業主盤低價推拍吸引多個買家競投。忠誠拍賣昨推拍黃大仙居屋翠竹花園6座地下單位，實用面積約591方呎，三房間隔，已補價自由市場開價410萬元，獲3組客出價競逐，終搶高約19.5%，以490萬元賣出，呎價約8,291元，個別銀行網上估價約587萬元。資料顯示，同屋苑兩房地下單位，去年7月以488萬元登記成交，反映售出的三房屬「兩房價」。

港島藍籌屋苑太古城交投疏落。美聯陳彪稱，鰂魚涌太古城7月暫錄3宗買賣，包括景天閣中層B室，議價後以約1,400萬元沽，呎價約21,572元。