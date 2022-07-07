美股收市做好　標指連升3日

聯儲局重申對抑制通脹的決心，美國股市周三(6日)表現反覆，3大指數收市靠穩。道指最多曾跌172點，至中後段表現向好，收報31,037點，升69點或0.23%；標指收報3,845點，升13點或0.36%，連升3日；納指收報11,361點，升39點或0.35%。

美國聯儲局周三公布上次議息會議紀要，指該局官員認為通脹前景惡化，因此有理由將在7月的會議上，加息50點子或75點子。

議息紀要稱，目前通脹遠高於聯儲局的長期目標，通脹率降至2%可能需要一段時間，而如果通脹高企的狀況持續，「更具限制性的」利率水平是可能的。

券商瑞信下調標指今年目標價600點，至4,300點，即比周二收市的3,831點水平仍高約12%。該行解釋，高資本成本對股市估值造成影響，而非目前市場憂慮的經濟衰退。

美股今年跌跌不休，不少投資因而虧損累累，惟外媒引述消息指，被稱為「鱷王之王」的橋水(Bridgewater)創辦人達利奧旗下旗艦基金Pure Alpha II上半年回報達32%，6月回報上升4.8%，推動該基金由1991年成立起計，平均每年回報率至11.4%。

Pure Alpha II為宏觀基金，主要通過宏觀經濟不確定性獲利。據報，隨着能源價格飆升加劇了通脹，各央行加息應對，橋水的65%交易中均獲利，包括押注利率、股票和商品等。

相反，由科爾曼(Chase Coleman)主理的老虎環球管理(Tiger Global Management)的對沖基金，據悉上月雖增長3.4%，惟上半年損失達50.1%，嚴重跑輸大市，該基金主要押注科技和消費產業。

科技股下半年恐跌勢未止，巴克萊預期，今年數碼廣告增長乏力，互聯網板塊將迎來「完美風暴」。該行指，下半年整個「互聯網生態系統」支出將下降，惟競爭更激烈，目前科技股估值已反映部分負面因素，該企下調Google母公司Alphabet目標價200美元，至3,200美元；下調Facebook母企Meta目標價90美元，至280美元，前者A類普通股股價升逾1%：後者收市升0.94%。

摩根大通表示，電動車公司特斯拉(Tesla)第二季電動車交付量按季下跌，以及據其財務狀況，或將對美國德州和德國柏林的新廠房造成打擊，下調特斯拉目標價10美元，至385美元，該股下跌0.57%，收報695.2美元。