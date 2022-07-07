鄧建初：股市波動大　如何制定策略應對？

世界局勢變幻莫測，金融市場起落無常，與過往牛熊市的明顯區分大相逕庭。市場混亂，資訊氾濫，大升市也有大瀉的股票，大跌市也有逆市奇葩，「難為牛熊定分界」正是近期市況的寫照。鮮明對比的上升及下跌股票，幾乎每日各佔一半。贏錢難度大增，要定好策略應對，才可戰勝這波詭雲譎的股票市場。

受到美國政府打壓的科技股商湯-W，上市時盡碎一眾股民的眼鏡，在強勁資金力托下，四日內竟由最低位3.9元衝上雲霄，直奔最高位9.7元，較招股價3.85元狂升逾1.51倍。然而，剎那光輝並不代表永恒，仍是在燒錢階段的公司，股價終敵不過地心吸力，輾轉回落。

直至近日，初哥在聊天室建議20.2元吸納再鼎醫藥，成功撈底，數日內最高升至27.9 元，升幅達38%，大幅跑贏大市升幅5.9%甚多。引證於大跌市中，憑熟悉的圖表路線分析，能夠在極低位捕捉入市良機。勝算雖高，不過任何分析工具皆有出錯的可能，所以要定下保本止賺位及止蝕位以保不失。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)