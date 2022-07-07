鄧建初：股市波動大 如何制定策略應對？
2022年07月07日 07:00
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世界局勢變幻莫測，金融市場起落無常，與過往牛熊市的明顯區分大相逕庭。市場混亂，資訊氾濫，大升市也有大瀉的股票，大跌市也有逆市奇葩，「難為牛熊定分界」正是近期市況的寫照。鮮明對比的上升及下跌股票，幾乎每日各佔一半。贏錢難度大增，要定好策略應對，才可戰勝這波詭雲譎的股票市場。
受到美國政府打壓的科技股商湯-W，上市時盡碎一眾股民的眼鏡，在強勁資金力托下，四日內竟由最低位3.9元衝上雲霄，直奔最高位9.7元，較招股價3.85元狂升逾1.51倍。然而，剎那光輝並不代表永恒，仍是在燒錢階段的公司，股價終敵不過地心吸力，輾轉回落。
半年禁售期臨近，上周五管理層承諾今個年尾前不會出售手持股份，卻無阻大量湧至的沽盤，到收市仍大跌46.7%。箇中原因，應與上市前的A輪至C輪投資者成本低至0.02至0.3150美元，禁售期約滿大舉出貨有莫大關係。此類並無盈利的科技或生物科技公司，屈指一算，已有多間，包括快手(01024)、嗶哩嗶哩(09626)、開拓藥業(09939)、及再鼎醫藥(09688)等等，紛紛在上市之初大炒一輪，展開「鬥傻理論」式音樂椅遊戲，在極高價見頂後，江河直下，崩塌式大瀉逾八成。
直至近日，初哥在聊天室建議20.2元吸納再鼎醫藥，成功撈底，數日內最高升至27.9 元，升幅達38%，大幅跑贏大市升幅5.9%甚多。引證於大跌市中，憑熟悉的圖表路線分析，能夠在極低位捕捉入市良機。勝算雖高，不過任何分析工具皆有出錯的可能，所以要定下保本止賺位及止蝕位以保不失。
賺錢可以繼續持貨，然而，股民所犯的錯誤，是買入後輸錢，看到股票已轉弱勢，卻不肯進行止蝕。主觀願望，認為蝕本貨終須有日龍穿鳳，於是短炒變長揸。奇怪的是，不肯輕微止蝕的後果，是下跌幅度更為巨大。如果公司出了問題，就可能返魂乏術，看看內地民企內房股內管股便可明白，所以揀合適股票出擊之餘，定下輕微止蝕是萬全之策。寧願輕微止蝕後，於下一級支持位再補回也大有着數。至於長揸，應在大冧市，股價跌幅巨大，人人聞股色變，棄之而後快，此時買貨長揸才是適當時機。初哥熟悉市場運作及賭錢心理，上周三(6月29日)在聊天室開市前推介中海物業(02669)買入位8.18元，剛好觸及此位便回升，周四港股大跌422點，中海物業卻逆市大漲。
資深股評家 鄧建初
(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)