道指升69點　紐油陷熊

●踏入亞洲時段，美匯指數報107.04；港匯見7.8462；離岸人民幣(CNH)報6.7134；美元兌日圓處135.97；歐元報1.0185，英鎊報1.1921。金價處1,738.62美元。布油報99.8美元，紐油處98.28美元。比特幣報2.05萬美元。道指期貨升20點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指輕微高水。

●道指最多曾跌172點，至中後段表現向好，收報31,037點，升69點或0.23%；標指收報3,845點，升13點或0.36%，連升3日；納指收報11,361點，升39點或0.35%。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報21,442點，跌144點或0.67%。

●即月恒生指數夜期收報21,489點，跌17點，低水98點，成交23,365張。

●國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)周三(6日)表示，自4月以來，全球經濟前景「明顯變得暗淡」，鑑於風險升高，不能排除明年可能出現全球經濟衰退的可能性。

●美國聯儲局周三公布上次議息會議紀要，指該局官員認為通脹前景惡化，因此有理由將在7月的會議上，加息50點子或75點子。

●美國聯邦調查局(FBI)和英國安全局(MI5)周三指摘中國對英美兩國的經濟部門進行間諜活動。

●外媒報道，德意志銀行預計美國二季陷入技術性衰退，明年或出現全面衰退。

●紐約8月期油收報每桶98.53美元，跌97美仙或0.97%，創4月以來新低，並較近期高位回落逾兩成，陷入技術性熊市。布蘭特9月期油收報每桶100.69美元，跌2.08美元或2.02%。

●紐約8月期金收報每安士1,746.9美元，跌17美元或0.96%，創9個月來收市新低。

●英國富時100指數收報7,107點，升82點或1.17%；德國DAX指數收報12,594點，升193點或1.56%；法國CAC指數收報12,594點，升193點或1.56%。