港股21500爭持 騰訊及滙豐靠穩 醫藥股受壓

港股先跌後回順，於21,500點水平爭持。恒生指數低開233點後，跌幅一度擴至385點，低見21,200點有承接，中午收報21,498點，跌87點或0.4%。國企指數半日收報7,490點，跌55點或0.74%；科技指數中午收報4,752點，跌48點或1.02%，主板成交612億港元。

大型科網股普遍向下，網易半日跌2.3%；美團跌1.3%；快手跌1.1%；京東集團跌0.9%；阿里巴巴跌0.6%。騰訊及小米集團逆市升0.4%及1%。

金融股表現牛皮，香港交易所升0.1%；滙豐控股無起跌；友邦保險偏軟；工商銀行、建設銀行、招商銀行及中國平安跌0.2%至0.3%。

其他藍籌股以醫藥股表現較差，石藥集團、藥明生物及阿里健康跌2.1%至2.3%。油價陷技術性熊市，中國海洋石油及中國石油跌1.5%及1.1%。李寧逆市升3.3%，是表現最佳藍籌；安踏體育亦漲0.9%。

安里資產管理董事總經理郭家耀表示，美國議息紀錄指出，當局承諾大幅加息遏抑高通脹，預料次季經濟增長將反彈，隔晚美股做好。至於港股，由於早前累積升幅較大，近日出現獲利回吐，由於內地疫情仍然反覆，短期市況仍要視乎事態發展，若能受控，並有國策出台撐市，對中港股市有利，預期恒指短期阻力在22,000點，下方支持位則在21,000點。

【10:51】港股21500爭持 科網股跌幅收窄 港交所撐市

港股跌幅一度擴至近400點，惟恒生指數跌至21,200點有支持，暫跌幅收窄至約百點，重上21,500點水平。國企指數及科技指數齊跌約60點，主板成交470億港元。

大型科網股跌幅收窄，網易跌2.6%；美團跌1.8%；京東集團跌1.7%；快手跌1.4%；阿里巴巴跌1%。騰訊及小米集團回穩。

金融股個別發展，香港交易所升1%撐市；友邦保險、工商銀行及招商銀行靠穩。滙豐控股跌0.4%；中國平安及建設銀行跌0.2%。

醫藥股回吐，石藥集團、藥明生物及阿里健康跌1.5%至1.7%；中國生物製藥跌0.4%。翰森製藥跌4.3%；復星醫藥跌2.3%。

【09:20】港股挫逾200點 科網股領跌 滙豐偏軟

港股開市向下，恒生指數跌233點或1.08%，報21,352點；國企指數低開117點或1.56%，報7,428點；科技指數跌80點或1.68%，報4,720點。

大型科網股領跌，網易挫4.3%；京東集團跌2.9%；美團跌1.9%；騰訊跌1.2%；阿里巴巴跌1.4%；小米集團跌0.1%。

金融股表現牛皮，中國平安跌1.4%；滙豐控股跌0.9%；友邦保險及建設銀行跌0.6%；招商銀行跌0.5%；香港交易所無起跌。