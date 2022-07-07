許繹彬：阿里最壞時間已過　大市靜侯「強勢股」回勇

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬稱，隨着「六絕月」港股在不絕反升結束，總結港股上半年累挫1,415點；與道指相比，道指同期總共下跌近5,456點，港股跌幅尚算「溫和」。踏入「七翻生」代表下半年起步，港股暫未能承接「六絕月」氣勢如虹的走勢，表現略嫌反覆。

許繹彬表示，先要留意從龍頭股如港交所及騰訊能否先行回勇，才能明確後市方向。至於道指走勢有點飄搖，但納指走勢反而呈強，現階段投資者可留意近日一洗頽風的阿里巴巴，畢竟此股的最壞時間可能已經過去。

他又認為，踏入7月全球股市走勢膠著，完全缺乏明確的方向。以美股為例，高通賬、高匯率短期內料成生活一部分，道指在國慶後曾經大幅調整，究其原因，又是炒作經濟進一步衰退等「舊聞」，現階段只能靜候總統拜登會否於短期內取消糾纏已久的中美關稅，倘若成事，便能為美國通脹數字帶來一場「及時雨」，令美股受惠。國內股市亦好不了多少，有內房企業出現債務違約，令原本復甦中的內房板塊再響警號；而疫情消息，亦會突然傳出，拖累國內股市再現調整浪或停滯不前。