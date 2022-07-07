港逾七成IT決策者稱企業擬未來一年拓展業務

在疫情的新常態下，全球企業紛紛計劃加大對數碼科技的投資，以配合未來進取的業務拓展計劃。根據Equinix Inc.針對IT決策者所進行的年度調查，即使香港在過去兩年面對疫情所帶來的各種不利影響，本港企業對未來的全球拓展計劃仍然充滿信心。

Equinix的2022年《全球科技趨勢調查》訪問了全球共2,900位IT決策者，而當中71%的香港受訪者表示企業計劃在未來12個月內拓展業務。此外，逾半(54%)香港IT領袖擬增加5G技術的投資額度，而64%受訪者則認為企業需升級數碼基礎設施及系統，方能充分把握這項新技術所帶來的機遇。

Equinix亞太區總裁Jeremy Deutsch表示，儘管目前面對經濟隱憂，加上全球供應鏈所致的營運限制，但亞太區的企業領袖正積極為全球業務拓展早作準備，並更有決心地加快數碼化的步伐。

另外，調查更反映疫情對企業的數碼策略有着持續且顯著的影響，近半(44%)香港IT領袖表示鑑於疫情，目前正加快引領企業步向數碼化發展。事實上，疫情令各行各業逐漸意識到，他們需擁有穩健的數碼基礎設施，同時具備適時的應對能力，才能充分回應現時多變的業務需要。當中，有53%的受訪者表示疫情直接促使公司增加IT預算，而92%受訪者更表示隨着企業實施數碼轉型及提高服務靈活度，他們將維持或增加互連服務的投資。此外，大部分香港受訪者(60%)認為疫情期間所落實的技術轉變及投資將會持續，而55%受訪者更表示疫情加快他們數碼轉型的過程。