【高盛推介】騰訊低開高走 資金持續吸納好倉
2022年07月07日 10:27
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股近日持續走低，周三(6日)曾低見340.8港元的1個月低位。周四(7日)早段最低見342.8元後反彈，現報348.4元，升約0.2%。據騰訊報表披露，騰訊周三於聯交所回購87萬股，涉資約3.01億元。
觀察個股輪證資金流向，近期資金積極部署好倉，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約1.18億元，為同期最多資金流入的個股相關資產，並見周三流入牛證的資金較集中在320元收回區域的產品。淡倉於本周二(5日)錄得約810萬元資金流入後，周三資金轉向平淡倉止賺。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意騰訊購(17148)。高槓桿選擇可留意低面值騰訊購(12844)。熱門選擇可留意騰訊購(16569)。牛證方面的近牛選擇可留意騰訊牛(63118)，遠牛選擇可留意騰訊牛(63115)，與現價有約30及50元收回距離。
騰訊購17148，行使價389.08元，2022年9月13日到期，實際槓桿9.4倍，貼價。
騰訊購12844，行使價420元，2022年9月22日到期，實際槓桿10.3倍，高槓桿、低面值。
騰訊購16569，行使價411.08元，2022年9月8日到期，實際槓桿11.3倍，熱門。
騰訊牛63118，收回價320元，行使價317.2元，換股比率500，槓桿比率11.8倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
騰訊牛63115，收回價300元，行使價297.2元，換股比率500，槓桿比率7倍，近50元收回距離遠牛。
騰訊沽13619，行使價298.8元，2022年9月22日到期，實際槓桿7.9倍，高槓桿。
騰訊熊57687，收回價390元，行使價393元，換股比率500，槓桿比率7.6倍，近40元收回距離熊證。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載：http://www.gswarrants.com.hk 。