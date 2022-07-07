【高盛推介】騰訊低開高走　資金持續吸納好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股近日持續走低，周三(6日)曾低見340.8港元的1個月低位。周四(7日)早段最低見342.8元後反彈，現報348.4元，升約0.2%。據騰訊報表披露，騰訊周三於聯交所回購87萬股，涉資約3.01億元。

觀察個股輪證資金流向，近期資金積極部署好倉，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約1.18億元，為同期最多資金流入的個股相關資產，並見周三流入牛證的資金較集中在320元收回區域的產品。淡倉於本周二(5日)錄得約810萬元資金流入後，周三資金轉向平淡倉止賺。

騰訊購17148，行使價389.08元，2022年9月13日到期，實際槓桿9.4倍，貼價。

騰訊購12844，行使價420元，2022年9月22日到期，實際槓桿10.3倍，高槓桿、低面值。

騰訊購16569，行使價411.08元，2022年9月8日到期，實際槓桿11.3倍，熱門。

騰訊牛63118，收回價320元，行使價317.2元，換股比率500，槓桿比率11.8倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

騰訊牛63115，收回價300元，行使價297.2元，換股比率500，槓桿比率7倍，近50元收回距離遠牛。

騰訊沽13619，行使價298.8元，2022年9月22日到期，實際槓桿7.9倍，高槓桿。

騰訊熊57687，收回價390元，行使價393元，換股比率500，槓桿比率7.6倍，近40元收回距離熊證。

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