【高盛推介】汽車股逆市倒升　輪證點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：早前汽車股表現強勢，當中比亞迪股份及吉利汽車於上周二(6月28日)分別高見333及19.2港元，分別創上市新高及5個月新高，但及後股價回吐。而比亞迪則於本周三(6日)反彈約1.2%，周四(7日)早段低開後反彈，現報320.6元，升約1%。吉利周四早段亦低開後反彈，現報16.67元，升約1.5%。中汽協根據數據推算，料上月汽車行業銷量達244.7萬輛，按年增20.9%。

此外，長城汽車於上周二曾高見17.96元的4個月高位後回吐。周四早段低開反彈，現報14.5元，升約2.7%。小鵬汽車於上周一(6月27日)曾高見142.8元的4個月高位後回吐，本周三升約2.8%，周四早段低見119.1元後跌幅收窄。現報123.8元，跌約1%。

觀察個股輪證資金流向，雖見周三資金轉向沽出比亞迪好倉，但過去5個交易計共錄得約2,650萬元資金流入。而周三流入牛證的資金，則較集中在300元及280元收回區域的產品。淡倉於周三繼續獲資金流入，但不足10萬元，而流入熊證的資金較集中在340元收回區域的產品。

另一方面，吉利好倉於本周一(4日)至本周三皆錄得資流入，合共約1,460萬元。長汽好倉於本周一至本周三皆錄得資流入，合共約1,420萬元。

比迪購18702，行使價388元，2022年12月2日到期，實際槓桿4.9倍，高槓桿。

比迪購18110，行使價361元，2022年11月23日到期，實際槓桿4.8倍，貼價。

比迪牛57134，收回價300元，行使價296元，換股比率500，槓桿比率13.1倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。

比迪牛50617，收回價280元，行使價276元，換股比率500，槓桿比率7.3倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

比迪沽17928，行使價225.05元，2022年11月17日到期，實際槓桿4.5倍，高槓桿、低街貨。

比迪沽19926，行使價248.68元，2022年12月5日到期，實際槓桿3.8倍，貼價、新上市。

比迪熊51372，收回價340元，行使價344元，換股比率500，槓桿比率11.9倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。

吉利購19688，行使價20元，2022年9月30日到期，實際槓桿6.4倍，高槓桿。

吉利購19207，行使價18元，2022年9月28日到期，實際槓桿5.7倍，貼價。

吉利牛56023，收回價15元，行使價14.5元，換股比率50，槓桿比率14.5倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

長汽購17591，行使價18元，2022年10月21日到期，實際槓桿4.7倍，貼價。

小鵬購11640，行使價138.78元，2022年10月21日到期，實際槓桿3.7倍，行使價120至140元間認購證中，槓桿最高。

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