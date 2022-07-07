【產經直播】亞太元宇宙ETF 爆發力有幾強？
2022年07月07日 12:01
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港股周四(7日)低開233點，跌幅一度擴大至近400點，其後收復部分失地，在21,500點水平爭持。港股踏入7月走勢麻麻，國際貨幣基金組織(IMF)表示，不能排除明年全球經濟陷衰退的可能性；在經濟恐衰退陰影下，港股難有表現？短期要睇實邊啲因素？
環球股市由高位計已大幅調整，如果想趁低吸納，有咩板塊值得留意？三星亞太元宇宙概念(新西蘭除外)ETF(03172)周四上市，為香港首隻亞太元宇宙主動型管理ETF。有研究指，到2026年，將有25%的人每天至少花一小時在元宇宙上。元宇宙未來如何滲透我們的日常生活？而亞太地區的元宇宙市場，增長爆發潛力是否更巨大？該ETF如何助投資者把握元宇宙的機遇？
國際油價近日急跌，技術上陷入熊市。據報美國及盟友計劃把俄羅斯原油價格限制於介乎每桶40至約60美元，消息對油價利好還是利淡？
《三星資產運用(香港)特約：ETF解密》即找來三星資產運用ETF分銷主管凌子敬及元宇證券首席投資總監林嘉麒，為你解答。
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