【產經直播】亞太元宇宙ETF　爆發力有幾強？

港股周四(7日)低開233點，跌幅一度擴大至近400點，其後收復部分失地，在21,500點水平爭持。港股踏入7月走勢麻麻，國際貨幣基金組織(IMF)表示，不能排除明年全球經濟陷衰退的可能性；在經濟恐衰退陰影下，港股難有表現？短期要睇實邊啲因素？

國際油價近日急跌，技術上陷入熊市。據報美國及盟友計劃把俄羅斯原油價格限制於介乎每桶40至約60美元，消息對油價利好還是利淡？

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