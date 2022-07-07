晨星：美國不會出現滯脹　美股見底存疑

美股上半年跌進技術性熊市區間，晨星首席美國市場策略師Dave Sekera表示，上季美股普遍過度調整，尤其是成長型股，惟他強調，雖然很多股份估值便宜，惟不代表目前美股已見底，或適當買入時機，投資者需權衡各風險。

晨星美國經濟研究主管Preston Caldwell表示，雖然通脹仍未受控，但長遠對美國國內生產總值(GDP)增長樂觀。他續指，該行目前對今年GDP增長預測，由5月時的3%，下調至2%；明年增長由2.2%，減至1.3%；2024年增長預測亦下調0.5個百分點，至2.7%。

他又指，短期經濟增長減慢主因俄烏戰爭和供應鏈危機持續，推高糧食和能源價格，以及美國聯儲局將大力收緊貨幣政策等因素，料今年底聯邦基金利率區間將升至3至3.25厘。

與此同時，該行上調今年通脹水平0.5個百分點至5.7%；明年上調0.2個百分點至1.9%；惟下調2024年通脹預測0.4個百分點至0.9%，Caldwell解釋，今年打後的通脹預測大幅回落至2%水平，甚至2024年低見0.9%，主因隨着經濟增長放緩，有助抵銷通脹壓力，甚至在未來數年出現通縮。

隨着通脹升至40年高，開始有聲音指經濟或重演1970年代的滯脹，惟該行𣎴認同，料通脹不會像當時般長達10年，聯儲局將很快成功控制通脹。

晨星預期，油價今年因對俄制裁而急升，惟隨着美國等其他原油生產地產量提升，油價將由今年平均每桶97美元，降至2025年的平均每桶55美元。