歐冠昇：ESG成漸主流 企業須迅速回應投資者關注
2022年07月07日 12:21
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歐冠昇
香港交易所(00388)推出投資者關係網絡平台「投資服務通」(IR Connect)，以助上市公司與市場各方建立聯繫。行政總裁歐冠昇(Nicolas Aguzin)表示，全球新冠肺炎疫情及地緣政治局勢不穩，導致市場波動，市場參與者的行為亦有轉變，企業與持份者的溝通變得重要，投資者關係亦由「有就好」變為「必須要有」。不過，同時亦為企業帶來挑戰，例如須迅速回應投資者的關注。
他提到，環境、社會和管治(ESG)投資策略正成為主流，並得到環球市場重視，預計2025年全球總ESG資產將達50萬億美元，佔全球資產的1/3。去年有接近400億美元流入證監會認可ESG基金，規模增加近乎翻倍。單計今年在港發行的綠色、社會及可持續發展(GSS)債券已達50隻，集資逾1,700億港元。
他認為，投資者考慮企業整體表現時，會愈來愈留意業務可持續性及對社會的影響，故企業需就ESG與投資者持續溝通。不過，目前ESG投資仍有改進空間，例如國際標準、透明度、產品範圍、流動性等。
他指出，港交所作為監管機構，早前已提供氣候風險披露指引，並正建立可持續金融生態系統，而面對內地經濟低碳轉型，香港有條件成為融資平台。