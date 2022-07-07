歐冠昇：ESG成漸主流　企業須迅速回應投資者關注

他提到，環境、社會和管治(ESG)投資策略正成為主流，並得到環球市場重視，預計2025年全球總ESG資產將達50萬億美元，佔全球資產的1/3。去年有接近400億美元流入證監會認可ESG基金，規模增加近乎翻倍。單計今年在港發行的綠色、社會及可持續發展(GSS)債券已達50隻，集資逾1,700億港元。

他認為，投資者考慮企業整體表現時，會愈來愈留意業務可持續性及對社會的影響，故企業需就ESG與投資者持續溝通。不過，目前ESG投資仍有改進空間，例如國際標準、透明度、產品範圍、流動性等。

他指出，港交所作為監管機構，早前已提供氣候風險披露指引，並正建立可持續金融生態系統，而面對內地經濟低碳轉型，香港有條件成為融資平台。