寄望中國需求回升？亞洲塑膠廠恐有排等

外媒報道，亞洲塑膠製造商一直期盼中國的需求在解封後回升，但消費者需求疲弱及庫存高企，意味塑膠廠可能需要一段很長的時間，才能看到中國市場需求大幅回升。雖然內地鬆綁封控措施，但迹象顯示，在物價上升和經濟緩慢回暖的情況下，中國消費者需更長時間才能恢復信心。

S&P Global Commodity Insights的數據顯示，中國佔全球石化產品需求的比率約40%，因此中國市場動向，牽動樂金化學、台塑石化等大型製造商的命運。

Wood Mackenzie顧問Kelly Cui表示，過去數周中國石化工廠提高開工率，但比率仍僅 85%，正常情況為100%。她指庫存也很高。

石化產品是今年石油市場重災區。內地祭出的封鎖令，對新冠疫情的限制導致4及5月需求大幅降溫，俄烏戰爭顛覆燃料流動，並提高石化產品原料石腦油的成本。

標普全球(S&P Global)化學諮詢部門副總裁Larry Tan表示，用於白色家電和汽車的耐用塑膠，尚未看到需求強勁復甦，中國的通脹壓力導致消費者在購買貴價商品時更加審慎。

運輸成本增加及供應鏈受阻，也導致全球塑膠貿易更複雜，使亞洲製造商更難透過向歐洲出口，抵銷亞洲需求疲弱的衝擊。