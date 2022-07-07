道期升過百點 油價100美元上落 鎊匯急彈
2022年07月07日 16:11
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●美匯指數報107.04；港匯見7.8484；離岸人民幣(CNH)報6.7083；美元兌日圓報136.12；歐元企1.0195；英國首相約翰遜擬辭職，英鎊一度彈上1.1994。金價報1,745美元。布油報101.32美元，紐油報99.04美元。比特幣企2萬美元水平。道指期貨升145點。
●市後關注點
20:15 美國6月ADP私人就業職位變幅
20:30 美國當周首次申領失業救濟人數
20:30 美國5月貿易逆差
●恒生指數全日收報21,643點，升56點或0.26%；國企指數收報7,538點，跌6點或0.09%；科技指收報4,780點，跌21點或0.45%。主板成交1,120億港元。https://bit.ly/3AxYbU3
-滙研降中遠海控目標價至21元。
●滬綜指收升9點，汽車製造股漲4%，飛機製造股漲3.7%，有色金屬股升2%。https://bit.ly/3Ij72L3
●中國經濟：
-渣打環球：內地第三季GDP料增長5.3%。
-內地促體育消費，將發放消費券。
●中國上月外儲減至3.07萬億美元，少過預期。
●全球近一成人口淪饑民，聯合國籲減少食品貿易壁壘。
●凱雷新亞洲基金傳計劃減少大中華風險敞口。
●港交所：
-港交所：加強ESG規管及透明度以建可持續金融生態圈。
-港交所再有兩名高層離職。
-港交所推投資者關係網絡平台，市場慳成本取資訊。
●美股：
-默沙東擬收購生物科技公司Seagen涉資逾3,120億元。
-Tesla棄將不愁出路，多家巨企爭住搶人。
-晨星：美國不會出現滯脹，美股見底存疑。
●野村仍看淡英鎊恐跌至37年低位，9月底前兌美元料見1.1。
●vivo遭印度指控，中方：頻繁調查挫傷投資信心。
●港逾七成IT決策者稱企業擬未來一年拓展業務。