報告：第二季甲級商廈整體租金按季跌0.8%

戴德梁行公布第二季寫字樓及商舖租賃市場最新報告，該行香港董事總經理蕭亮輝表示，上季甲級商廈整體租金按季跌0.8%，按季跌幅輕微收窄，上半年累跌約1.7%，相信租金已跌至接近低位，預計全年跌幅約2%至3%。

他指出，雖然第二季有不少新租賃成交，但有部分即將約滿的面積陸續回歸市場放租，令待租樓面上升，期待錄得約17.69萬方呎吸納量，終止了連續三季錄得正數的勢頭。而下半年有多個非核心區將有約250萬方呎寫字樓樓面落成。

新租賃需求方面，除了銀行及金融業和專業服務及房地產行業等主力外，亦留意到醫療和美容業錄得不少新成交，佔第二季新租賃樓面面積約5.2%。相信新增需求有助消化部份新落成面積，維持預計今年年底整體待租率將升至16%至17%，屆時為新高水平。

此外，零售舖位租金走勢亦有好轉，該行執行董事林應威指出，隨着疫情開始受控，消費者開始放膽外出消費，多個主要地區的商舖租金已回穩，其中中環及旺角舖租按季升約0.1%及0.6%，部分地區租金即使下調，幅度亦只約0.2%至1.3%不等。

他又稱，現時餐飲舖位租金處於較低水平，加上第二期消費券發放在即，部分飲食集團經營者看好前景，趁機進駐較高級及傳統核心地段。預期下半年中環及旺角舖租將至3%至5%增長，銅鑼灣、尖沙咀、元朗及屯門亦料升約1%至3%。