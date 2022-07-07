【產經直播】港股跌轉升 下站目標.....？
2022年07月07日 16:32
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港股周四(7日)低開233點後，跌幅一度擴大至385點，但其後收復失地，收市倒升56點，報21,643點。港股倒升，反映市底仍強？下站睇咩位？
汽車板塊又有利好消息，內地工信部表示，開展好新一輪新能源汽車下鄉活動，車股回勇，當中吉汽(00175)升逾6%，比亞迪(01211)升逾2%；在預期國策繼續支持汽車板塊下，車股仍能保持強勢？連帶汽車零件股亦會受惠？
另外內地體育總局辦公廳印發《關於體育助力穩經濟促消費激活力的工作方案》，促進體育消費，刺激體育用品股上升，李寧(02331)升近4%，板塊能否睇高一線？首選邊隻？
憧憬受惠煤價下跌，加上夏天期間，電力需求增加，電力股繼續做好，華能(00902)升逾2%，電力股升勢能否持續？
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