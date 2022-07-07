上半年工商舖物業成交額約497億元　按年跌逾31%

受第5波疫情及俄烏戰事等因素影響，投資者整體持觀望態度，香港工商舖物業市場交投淡靜。綜合美聯工商舖資料研究部及土地註冊處數據，今年上半年工商舖整體成交量，計及逾億元公司轉讓買賣個案在內，合共錄得2,655宗買賣，按年同期跌約28.5%，而成交金額則錄約497.1億港元，按年亦跌約31.6%。

美聯工商董事陳偉志指出，受疫情打擊，投資者減慢買入工廈的步伐，發展商也減少推出工廈新盤，導致工廈拆售個案減少。上半年工廈成交量按年減少約21.2%，只錄得1,573宗成交。上半年工廈租金的表現較售價好，今年以來已累升約1.4%，但售價在上半年則未有變化。上半年錄得多宗與貨倉和數據中心相關的逾億元成交，佔去上半年十大工廈大手成交中的6宗。他預期，下半年工廈成交價量將回升，成交量料達1,700宗，較上半年升約一成，總計全年可望達到3,273宗，下半年租售價則再升約5%以內。

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥表示，上半年寫字樓市場表現疲弱，企業對承租寫字樓的態度審慎。甲級及乙級商廈租售價俱跌，當中甲廈租金上半年累跌約3%，而甲廈售價累跌約1.7%。50大甲廈上半年成交量按年更挫6成，僅錄得39宗買賣。空置率方面，整體甲廈空置率在第5波疫情爆發後持續上升，最新達約9.9%，創近8個月新高。展望下半年，翁預期寫字樓整體售價及租金會輕微回升，全年整體甲廈售價及租金升幅在約5%以内。

美聯旺舖董事梁國文表示，今年上半年商舖成交宗數僅錄655宗，按年下跌約32.5%，涉及金額約149.6億元，按年少約23.2%。他預料，政府將於8月份發放第二期電子消費券，市場對本地零售復甦持正面期望，有望刺激下半年舖位成交，料能保持平均每月120宗以上的水平。而舖位租金預計難以在短期內回復至高峰期水平，而全年核心區商舖租售價表現料平穩至升約5%。