WeLab Bank料下半年貸款勁升　或明年首季推保險業務

虛擬銀行WeLab Bank(匯立銀行)行政總裁李家達表示，今年上半年該行成績理想，其中貸款收入較去年下半年增長10倍，料今年下半年貸款續錄強勁增長，冀財富管理業務的推出，可為該行帶來更多元化收入來源。他並透露，短期內無意推出信用卡產品，惟或於明年首季推出保險業務。

該行宣布，正式推出目標導向型智能理財服務「GoWealth」，成亞洲首間推智能理財顧問服務的全數碼銀行。

今年4月底該行已就有關服務進行內部員工交易測試，同時大眾亦可在該行手機應用程式上嘗試部分服務。李氏表示，試業期間表現理想，錄逾6.5萬人次在該行手機應用程式上嘗試制訂理財目標。客戶調查亦反映，70%試用者表示期待服務正式推出。

他稱，「GoWealth」為該行財富管理業務的第一步，未來會繼續探索其他財富管理發展。他透露，今年1月起該行淨利息收入已轉虧為盈，隨着財富管理服務為該行帶來多元化收入，估計2023年底該行利息收入和非利息收入可各佔一半。

「GoWealth」結合AllianzGI安聯投資的投資管理知識，提供12個標準投資組合，入場門檻低至100港元，僅收取一次性1.5%認購費。該行推出兩項開業禮遇，起步資金和認購回贈總回贈高達2.3萬元。